В Киеве и ряде областей была тревога из-за угроза удара баллистикой

В последнее время Россия атакует Украину по вечерам и ночью – именно тогда ряд областей накрывает сигнал воздушной тревоги. Что известно о тревоге вечером 28 августа – расскажет 24 Канал.

Во время одной из массированных атак на Киевщине прямо на дом упал “Шахед” – у дрона закончилось топливо. Хозяева не пострадали, но здание частично разрушено.

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Что известно о тревоге по баллистике вечером 28 августа