В Киеве и ряде областей была тревога из-за угроза удара баллистикой
В последнее время Россия атакует Украину по вечерам и ночью – именно тогда ряд областей накрывает сигнал воздушной тревоги. Что известно о тревоге вечером 28 августа – расскажет 24 Канал.
Во время одной из массированных атак на Киевщине прямо на дом упал “Шахед” – у дрона закончилось топливо. Хозяева не пострадали, но здание частично разрушено.
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Что известно о тревоге по баллистике вечером 28 августа
Хотя есть отбой по баллистике, некоторые регионы все же красные. Воздушные силы объявили об отбое тревоги по баллистике. В Киеве отбой. Мониторинговые каналы написали, что на Киев могли лететь две баллистические ракеты с Курщины или Воронежчины – возможно, северокорейские. Предположительно, по ним отработала ПВО. Но это не официальная информация. Тревоги на Ровенщине и Хмельнитчине – вероятно, превентивные. В КГВА призвали пройти в укрытие. Взрыв в Сумах. Ракета курсом на Киевщину! – ВС Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления! – ВС
Где сейчас тревога
Хотя есть отбой по баллистике, некоторые регионы все же красные.
Воздушные силы объявили об отбое тревоги по баллистике.
В Киеве отбой.
Мониторинговые каналы написали, что на Киев могли лететь две баллистические ракеты с Курщины или Воронежчины – возможно, северокорейские. Предположительно, по ним отработала ПВО. Но это не официальная информация.
Тревоги на Ровенщине и Хмельнитчине – вероятно, превентивные.
В КГВА призвали пройти в укрытие.
Взрыв в Сумах.
Ракета курсом на Киевщину! – ВС
Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления! – ВС