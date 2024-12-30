На Киевщине и ряде областей снова тревога: враг может атаковать ракетами
В Киеве и ряде областей днем 30 декабря вторично объявили воздушную тревогу. Первоначально причиной была угроза применения баллистического вооружения. Сейчас тревога распространяется из-за активности вражеской авиации.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Где объявляли тревогу
Где объявлена тревога: смотрите на карте Воздушные силы предупредили, что причиной объявления стала активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения, Тревога снова распространилась на восточные, северные и часть центральных областей. В Киевской области объявили воздушную тревогу. Во всех областях прозвучал отбой воздушной тревоги. Мониторинговые телеграм-каналы сообщали о цели на Сумщину. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога. Актуальная карта воздушных тревог Тревога распространилась на восточные, северные и часть центральных областей. В Киеве объявили воздушную тревогу.
– предупредили Воздушные силы.
Где объявлена тревога: смотрите на карте
Воздушные силы предупредили, что причиной объявления стала активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
Угроза применения авиационных средств поражения,
Тревога снова распространилась на восточные, северные и часть центральных областей.
В Киевской области объявили воздушную тревогу.
Во всех областях прозвучал отбой воздушной тревоги.
Мониторинговые телеграм-каналы сообщали о цели на Сумщину.
Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Актуальная карта воздушных тревог
Тревога распространилась на восточные, северные и часть центральных областей.
В Киеве объявили воздушную тревогу.