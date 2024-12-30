На Киевщине и ряде областей снова тревога: враг может атаковать ракетами

В Киеве и ряде областей днем ​​30 декабря вторично объявили воздушную тревогу. Первоначально причиной была угроза применения баллистического вооружения. Сейчас тревога распространяется из-за активности вражеской авиации.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Где объявляли тревогу