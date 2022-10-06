В Киеве и ряде областей Украины раздаются сирены: в Херсоне сообщают о взрывах
Источник:еКарта
Днем 6 октября в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Поэтому немедленно направляйтесь к укрытию для безопасности.
В Украине раздается воздушная тревога
По состоянию на 15:50 сигналы воздушной тревоги раздаются в следующих регионах:
Важно Во время утренней тревоги враг ударил по Хмельнитчине
- Черниговская область;
- Киев и Киевская область;
- Черкасская область;
- Полтавская область;
- Кировоградская область;
- Днепропетровская область.
Местные телеграм-каналы пишут, что в Херсоне прогремели мощные взрывы.
Также предварительно Никопольский район оказался под обстрелом из ствольной артиллерии. Его обстреливают с Южного берега Каховского водохранилища.
Где в Украине раздается воздушная тревога / Инфографика Alerts.in.ua
В сети пишут, что есть возможность запуска ракет стратегической авиацией в режиме радиомолчания. Поэтому пройдите в укрытие, если в вашей области объявлена тревога.
Заметим, что звуки, которые слышны в центральных районах страны, это звуки нашей авиации.
Ракетные удары по Украине 6 октября: что известно
- Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью 6 октября. В результате атаки по жилым домам погибли 3 мирных жителя.
- В городе с самого утра спасатели и коммунальщики разбирают завалы домов.
- Также 6 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. Они попали в Шепетовский район.
- Захватчики запустили ракеты около шести часов. Одна из них упала рядом с инфраструктурным объектом в Шепетовском районе, а другая – на пустыре.
Достойно внимания – Оккупанты обстреляли жилые дома в Запорожье: смотрите видео