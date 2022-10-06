В Киеве и ряде областей Украины раздаются сирены: в Херсоне сообщают о взрывах

6 октября 2022 , 15:51
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Источник:

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Днем 6 октября в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Поэтому немедленно направляйтесь к укрытию для безопасности.

В Украине раздается воздушная тревога

По состоянию на 15:50 сигналы воздушной тревоги раздаются в следующих регионах:

Важно Во время утренней тревоги враг ударил по Хмельнитчине

  • Черниговская область;
  • Киев и Киевская область;
  • Черкасская область;
  • Полтавская область;
  • Кировоградская область;
  • Днепропетровская область.

Местные телеграм-каналы пишут, что в Херсоне прогремели мощные взрывы.

Также предварительно Никопольский район оказался под обстрелом из ствольной артиллерии. Его обстреливают с Южного берега Каховского водохранилища.

Где в Украине раздается воздушная тревога / Инфографика Alerts.in.ua

В сети пишут, что есть возможность запуска ракет стратегической авиацией в режиме радиомолчания. Поэтому пройдите в укрытие, если в вашей области объявлена тревога.

Заметим, что звуки, которые слышны в центральных районах страны, это звуки нашей авиации.

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Автор: Софія Ковнір