В Киеве и ряде областей – воздушная тревога: есть угроза баллистики
Ряд областей Украины оказался под угрозой ракетного удара. Враг может ударить баллистикой.
Около 14:55 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения, в областях, где объявлена воздушная тревога, передает 24 Канал.
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Где есть ракетная опасность
Воздушная тревога раздалась в ряде северных, центральных, восточных и южных регионов. Об опасности предупредили и жителей столицы.
Где объявили тревогу: смотрите карту
Напомним, что в ночь на 8 марта Россия запустила по Украине 2 баллистических ракеты "Искандер-М", 1 крылатую ракету "Искандер-К" и 145 беспилотников разных типов по таким направлениям: Миллерово, Курск, Шаталово, Брянск, Приморско-Ахтарск, Чауда.
В результате российской атаки дронами и ракетами пострадали Донетчина, Полтавщина, Харьковщина, Сумщина и Одесщина.
Так, в результате атаки беспилотником на гражданское предприятие в Богодухове погибли три человека, еще семь получили ранения.