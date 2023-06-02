В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога: почему включали сирены

Россия продолжает терроризировать мирное население Украины. Поздним вечером 2 июня в Киеве и ряде областей прозвучала воздушная тревога. Была возможность баллистической атаки.

Доподлинно неизвестно, что стало причиной включения сирен около 23:00. Как бы там ни было, ваша задача – находиться в укрытии или хотя бы соблюдать правила двух стен. Помните также о том, что обломки сбитых целей падают на землю и наносят не меньше вреда, чем сами ракеты.

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Что известно о воздушной тревоге

По состоянию на данный момент сохраняется угроза в Запорожье.Почти на всей территории Украины – отбой воздушной тревоги.Monitor сообщил об отбое баллистической угрозы на Севере Украины.Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области.Monitor пишет, что в Черниговской области зафиксированы цели. По предварительной информации, говорится о БПЛА. В то же время оккупанты могли использовать РЭБ или фальш-цели, говорят в мониторинговом канале. По состоянию на данный момент ракет в воздушном пространстве нет.Мониторинговый канал Monitor сообщил, что предварительно в направлении Киева летят цели.Сирены завыли в Киевской области, а через минуту – Черниговской, Кировоградской, Житомирской и Винницкой.Воздушную тревогу объявили в Киеве.Предупредили об угрозе артиллерийского обстрела в Никополе и Марганце на Днепропетровщине.Сирены завыли в Запорожской области.

Заметим, что в ночь на 2 июня россияне нанесли массированный ракетный и дроновый удар. В Воздушных силах отчитались о своей работе.

Сколько целей врага удалось сбить