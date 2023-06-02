В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога: почему включали сирены
2 июня 2023, 22:50Читати новину українською
Россия продолжает терроризировать мирное население Украины. Поздним вечером 2 июня в Киеве и ряде областей прозвучала воздушная тревога. Была возможность баллистической атаки.
Доподлинно неизвестно, что стало причиной включения сирен около 23:00. Как бы там ни было, ваша задача – находиться в укрытии или хотя бы соблюдать правила двух стен. Помните также о том, что обломки сбитых целей падают на землю и наносят не меньше вреда, чем сами ракеты.
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Что известно о воздушной тревоге23:59 По состоянию на данный момент сохраняется угроза в Запорожье.23:17 Почти на всей территории Украины – отбой воздушной тревоги.23:16 Monitor сообщил об отбое баллистической угрозы на Севере Украины.23:08 Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области.22:54 Monitor пишет, что в Черниговской области зафиксированы цели. По предварительной информации, говорится о БПЛА. В то же время оккупанты могли использовать РЭБ или фальш-цели, говорят в мониторинговом канале. По состоянию на данный момент ракет в воздушном пространстве нет.22:50 Мониторинговый канал Monitor сообщил, что предварительно в направлении Киева летят цели.22:47 Сирены завыли в Киевской области, а через минуту – Черниговской, Кировоградской, Житомирской и Винницкой.22:45 Воздушную тревогу объявили в Киеве.22:44 Предупредили об угрозе артиллерийского обстрела в Никополе и Марганце на Днепропетровщине.22:42 Сирены завыли в Запорожской области.
Заметим, что в ночь на 2 июня россияне нанесли массированный ракетный и дроновый удар. В Воздушных силах отчитались о своей работе.
Сколько целей врага удалось сбить
- По данным Воздушных сил, сначала россияне нанесли удар дронами-камикадзе "Шахед". Случилось это около 23:00. Тогда иранские "мопеды" залетали в воздушное пространство Украины с южного направления. Они огибали рельеф местности и двигались по руслу Днепра.
- А уже около 3 часов 2 июня атаковали еще и крылатыми ракетами Х-101/Х-555. Их выпустили из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Каспийского моря.
- Ракеты залетали на территорию Украины с северного направления. Они летели, чтобы атаковать Киев, маневрируя и пытаясь обмануть украинскую ПВО.
- Силы и средства ПВО смогли сбить в эту ночь все 15 крылатых ракет. Также уничтожен 21 ударный иранский "мопед".