В Киеве и ряде областей – воздушная тревога: враг атакует ракетами
В воскресенье, 19 января, в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала угроза баллистики.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и пройти в укрытие.
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Где существует угроза баллистики
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Миргород – оставайтесь в укрытиях. Управляемая авиационная ракета курсом на Полтавщину. Враг осуществил пуски. Воздушные силы сообщили о ракете через Сумскую область. На сейчас о пусках не сообщали, также в воздушном пространстве не фиксировали вражеские цели. Однако призываем украинцев оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги. Воздушные силы сообщили, что причиной объявления тревоги стала угроза применения врагом баллистического вооружения. В Киеве объявили воздушную тревогу.
Миргород – оставайтесь в укрытиях.
Управляемая авиационная ракета курсом на Полтавщину.
Враг осуществил пуски. Воздушные силы сообщили о ракете через Сумскую область.
На сейчас о пусках не сообщали, также в воздушном пространстве не фиксировали вражеские цели. Однако призываем украинцев оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.
Воздушные силы сообщили, что причиной объявления тревоги стала угроза применения врагом баллистического вооружения.
В Киеве объявили воздушную тревогу.