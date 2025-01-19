В Киеве и ряде областей – воздушная тревога: враг атакует ракетами

В воскресенье, 19 января, в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала угроза баллистики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и пройти в укрытие.

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Где существует угроза баллистики

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