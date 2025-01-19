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19 января 2025, 15:55
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В Киеве и ряде областей – воздушная тревога: враг атакует ракетами

Анжелика Байбак

В воскресенье, 19 января, в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала угроза баллистики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и пройти в укрытие.

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Где существует угроза баллистики

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16:14, 19 января

Миргород – оставайтесь в укрытиях.

16:13, 19 января

Управляемая авиационная ракета курсом на Полтавщину.

16:08, 19 января

Враг осуществил пуски. Воздушные силы сообщили о ракете через Сумскую область.

16:06, 19 января

На сейчас о пусках не сообщали, также в воздушном пространстве не фиксировали вражеские цели. Однако призываем украинцев оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

15:59, 19 января

Воздушные силы сообщили, что причиной объявления тревоги стала угроза применения врагом баллистического вооружения.

15:57, 19 января

Тревога охватила северные, центральные и восточные области.


Где объявлена тревога / Скриншот

15:54, 19 января

В Киеве объявили воздушную тревогу.