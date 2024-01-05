Ударил ножом и снял золотые украшения: киевские полицейские задержали предполагаемого маньяка
Источник:Национальная полиция Украины
В Киеве мужчина нанес удары ножом продавщице в цветочном магазине, в результате чего она скончалась. Столичные полицейские уже задержали подозреваемого.
В Нацполиции сообщили, что женщину с телесными повреждениями обнаружили 2 января в помещении цветочного магазина.
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Как произошло убийство
Правоохранители воспроизвели хронологию убийства на Голосеевском проспекте в столице и установили личность подозреваемого.
В полиции сообщили, что в тот вечер (1 января - 24 Канал) 54-летняя продавщица была в помещении цветочного магазина. Около полуночи в магазин вошел неизвестный мужчина. Он начал разговаривать с продавщицей, но через несколько минут покинул помещение киоска.
Впоследствии мужчина вернулся, набросился на женщину и хаотично нанес ей многочисленные удары ножом по телу. После злоумышленник снял с потерпевшей золотые украшения и скрылся с места происшествия. Одной из версий этого тяжкого преступления является убийство из корыстных побуждений,
– говорится в сообщении Нацполиции.
По данным правоохранителей, через сутки после совершенного фигуранта задержали. Подозреваемым оказался 37-летний иностранец.
Проведение следственных действий с поличным / Фото Национальная полиция Украины
У мужчины нашли вещественные доказательства, а именно три золотых кольца, принадлежавших погибшей.
За совершенное мужчине грозит до пятнадцати лет за решеткой или пожизненное заключение с конфискацией имущества.Справка! В полиции проверяют также причастность задержанного к совершению других преступлений на территории столицы и Украины. Поскольку ранее сообщалось о похожем случае, произошедшем в прошлом году в Оболонском районе, и еще более 10 случаев различных преступлений, в основном имущественных, по всей Украине.
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