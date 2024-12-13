В Киеве экстренные отключения света из-за вражеской ракетной атаки

В Киеве из-за массированной атаки 13 декабря отсутствует электроснабжение. Графики стабилизационных отключений пока не действуют, энергетики работают над восстановлением.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Киев Цифровой".

По состоянию на утро 13 декабря в столице начались экстренные отключения электроэнергии. Графики стабилизационных отключений временно не будут действовать.

Сообщим вам, как только ситуация наладится и график вернется,

– говорится в приложении.

Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.

В то же время ДТЭК опубликовало обновленные графики отключений на 13 декабря.

Графики отключения света в Киеве / Фото ДТЭК

К слову, 13 декабря россияне нанесли ракетный удар по Украине, что привело к изменению графиков отключений электроэнергии в регионах.

Изменения в графиках отключений электроэнергии зафиксированы в Киеве, Киевской, Сумской, Одесской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской, Черновицкой и Тернопольской областях.