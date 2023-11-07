В Деснянском районе Киева на блокпосте сбили военную: в полиции рассказали детали аварии
Источник:Полиция Киева
В Деснянском районе Киева вечером 6 ноября произошло жуткое ДТП. Тогда водитель автомобиля сбил на блокпосте военную, которая переходила проезжую часть на переходе.
Сейчас правоохранители устанавливают все детали этой аварии на блокпосте. Досудебное расследование дорожно-транспортного происшествия еще продолжается.
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ДТП на блокпосте произошло поздно вечером
Правоохранители отметили, что водитель автомобиля "Рено" около 21:25 наехал на сотрудницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосте в Деснянском районе столицы. В частности, женщина на момент аварии переходила проезжую часть по пешеходному переходу.
Женщина получила телесные повреждения, она госпитализирована в больницу,
– говорится в сообщении полиции.
Правоохранители также выяснили, что 66-летний мужчина, который был за рулем автомобиля "Рено", двигался по Броварскому проспекту в направлении Киева. Кроме того, в полиции отметили, что женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В Киеве на блокпосте сбили военнослужащую / Фото полиции Киева
"Водитель прошел проверку на состояние опьянения с помощью прибора Драгер, который показал, что мужчина трезв", – отметили в полиции Киева.
В конце концов правоохранители квалифицировали событие, как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее потерпевшему телесное повреждение средней тяжести. В рамках этого уголовного производства полицейские устанавливают все детали ДТП.
В Киеве не впервые случается авария на блокпосте
- На въезде в столицу вечером 22 октября произошла смертельная авария на блокпосте, в результате которой погиб военный, несший службу. В частности, водителем автомобиля, сбившего военнослужащего, оказался адвокат Виталий Туровский, который занимался делами о вождении в нетрезвом состоянии.
- В полиции отметили, что, по предварительным данным, мужчина пытался въехать в Киев еще до комендантского часа. Именно это и стало причиной смертельной аварии.
- Кроме того, водитель, увидев грузовик, прибегнул к экстренному торможению. Однако он не справился с управлением, совершив резкое движение рулем в правую сторону.
- Впоследствии городской глава Броваров Игорь Сапожко рассказал, что сбитым военнослужащим был доброволец Василий Кирий. В частности, он сначала служил в теробороне, а затем нес службу на блокпосте.