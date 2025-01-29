В Киеве обломки дрона упали возле станции метро

Россия атаковала украинскую столицу с помощью ударных беспилотных аппаратов в ночь на 29 января. По вражеским целям работали силы ПВО.

Вследствие этого также зафиксировали падение обломков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

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Какие последствия атаки в Киеве

Воздушную тревогу на территории столицы объявили в 05:27 из-за атаки дронов-камикадзе типа "Шахед". Воздушные силы сообщали о движении БпЛА в направлении Киева с северо-восточного направления, а также фиксировали дроны из Черниговской области.

По воздушным целям врага работала противовоздушная оборона. По словам городского головы, обломки сбитого дрона упали недалеко от станции метро в Дарницком районе столицы, все необходимые службы направляются на место. Также есть другие повреждения.

Обломки дрона, упавшие в Дарницком районе, повредили ограждение и отдельно стоящее здание проходной Дарницкого депо,

– говорится в сообщении.

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Виталий Кличко уточнил, что в настоящее время пожар в результате этого не возник. Информации о пострадавших тоже нет.

К слову, напомним, что ночью 28 января украинская ПВО работала в Киевской области. Обломки сбитой российской цели повредили ангар в Межигорье. Сотрудники ГСЧС потушили пожар на площади 600 квадратных метров. Предварительно, в ангаре уничтожены 9 транспортных средств и 27 повреждены.