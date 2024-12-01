В Киеве обломки повредили многоэтажку: что еще известно о последствиях атаки дронов

Киев и Киевская область оказались под атакой дронов-камикадзе врага 1 декабря. Под утро стало известно, что не обошлось без последствий.

КГВА написала в соцсетях, как заметил 24 Канал, что обломки дронов повредили многоэтажку. Информацию о пострадавших уточняют.

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Атака "Шахедами" на Киев 1 декабря

В результате российской атаки в Голосеевском районе зафиксировано падение обломков БПЛА.

Предварительно, повреждений получил многоквартирный жилой дом – взрывной волной выбиты окна,

– отметил начальник КГВА.

Сергей Попко добавил, сейчас информация о пострадавших уточняется. Подчеркнул, воздушная тревога, связана с вражеской атакой ударными дронами продолжается. Поэтому не пренебрегайте правилами безопасности и находитесь в укрытии до отбоя.

Вскоре городской голова сообщил, что в Голосеевском районе в результате падения обломков горят несколько авто во дворе жилого дома. В некоторых квартирах дома выбиты окна. Вызовов к медикам не поступало.

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Заметим, в Оболонском районе Киева вспыхнул пожар. Однако Виталий Кличко заявил, что он не связан с вражеской атакой. Уточнил, что на территории рынка произошло возгорание нескольких киосков на площади 100 квадратных метров. Спасательные подразделения работают. На данный момент пострадавших нет.