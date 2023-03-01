В Киеве поймали двух администраторов канала ППК "Редан": это несовершеннолетний парень и девушка
Источник:Полиция Киева
В столице Украины обнаружены еще два администратора телеграмм-каналов опасного движения. Следует заметить, что движение пошло из России и призывает к насилию.
Встреча и потасовка подростки планировали в Дарницком районе Киева. К счастью, полиция помешала массовому мероприятию.
Заметьте Что известно о ППК "Редан": эта молодежная субкультура уже дошла до Украины
Что известно о разоблачении администраторов телеграмм-каналов
В полиции рассказали, что драку подростки планировали возле одного из торговых центров Дарницкого района. Схватку планировали между неформальным движением ПВК "Редан" и их оппонентами. Чтобы предотвратить инцидент, полиция установила организаторов встречи – администраторов групп в социальной сети.
Подстрекателями оказались 15-летняя киевлянка, которая ради хайпа создала в социальной сети группу для поклонников субкультуры, которая пришла в Украину из России и 14-летний парень – администратор другой группы в телеграм-канале, призвавший сверстников к конфликтной встрече,
– рассказал Александр Мищенко.
Также начальник сектора ювенальной превенции Дарницкого управления полиции заверил, что полицейские провели с подростками и родителями профилактические беседы.
Подростки извинились и призвали сверстников не приобщаться к движению: смотрите видео
По данным правоохранителей:
- каналы, на которых распространялась информация о встрече представителей субкультуры – заблокированы;
- искусственное распространение такого движения – это попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и вовлечь подростков в противоправную деятельность.
Александр Мищенко отметил, что в начале февраля 2023 года – это не первый случай провоцирования массовых драк среди подростков в Украине.
Ведь новая молодежная субкультура пришла из России в начале 2023 года, чтобы использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в государстве.
"Родителям следует уделять больше внимания увлечениям и интересам детей, чтобы предупредить участие ребенка в пропагандистских мероприятиях", – заявил полицейский.
Коротко о ППК "Редан"
- Молодежная субкультура возникла в России и распространилась по Украине. Ее поклонники заявляют, что против футбольных фанатов, мигрантов и выходцев с Кавказа. Подростки одеваются в футболку с изображением пауков и цифру 4. Это отсылка к аниме Hunter x Hunter.
- Движение опасно тем, что участники являются сторонниками насилия, они выходят на улицы и устраивают массовые драки. Что касается слова "ПВК" в названии, то подростки называют это шуткой.
- Полиция предотвратила опасные инциденты во Львове, Харькове, Одессе, Киеве, Виннице, Луцке. Поклонников видели также в Ивано-Франковске. Кроме того, участников движения стражи порядка задерживают и проводят с ними беседы.
- Следует заметить, что полиция 28 февраля установила администратора телеграм-каналов ППК "Редан". Им оказался 16-летний житель Днепра. С ним и его родителями работают правоохранители. Подробнее – читайте здесь.