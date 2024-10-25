В Киеве – повторные взрывы: "Шахеды" продолжают атаковать столицу

В Киеве поздно вечером 25 октября услышали повторные взрывы. На столицу все еще летят российские беспилотники типа "Шахед".

По вражеским дронам также работает ПВО. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает 24 Канал.

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Что известно о новых взрывах в Киеве

Взрывы в столице также услышали около 21:51. Сергей Попко отметил, что работают наши защитники неба по дронам.

В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!

– написал генерал.

Впоследствии начальник Киевской городской военной администрации написал, что есть информация о падении обломков на открытой местности в Шевченковском районе.

"Предварительно, без пострадавших. Информация уточняется", – отметил он.

Стоит отметить, что это уже второй раз за вечер, когда в Киеве слышали взрывы. В предыдущий раз в столице также работала ПВО по "Шахедам", которые летели, чтобы атаковать столицу.

Кроме того, во время атаки в Киеве один из дронов попал в дом в Соломенском районе. Там загорелись верхние этажи, а людей были вынуждены эвакуировать.

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