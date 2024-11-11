В Киеве прогремели взрывы: на город летели вражеские БПЛА

Россияне атаковали Киев своими ударными беспилотниками днем 11 ноября. В городе были слышны взрывы.

До этого в столице объявляли воздушную тревогу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.

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Что известно о взрывах в Киеве

Тревога в Киеве прозвучала в 14:30. Воздушные силы предупреждали о движении российских беспилотников в направлении столицы.

Вражеские БПЛА на Киев с востока!

– писали военные.

В Киевской городской военной администрации также отметили, что есть угроза атаки ударными беспилотниками для столицы. Начальник КГВА Сергей Попко призвал жителей столицы направляться в укрытие.

О взрывах стало известно около 14:39. Местные телеграм-каналы писали, что в городе по вражеским целям работает ПВО.

Мониторы также сообщили, что, по предварительным данным, небо над столицей Украины чистое. В то же время другие каналы писали, что 1 беспилотник еще движется вблизи Борисполя в направлении города.

О 14:57 у Києві пролунав відбій повітряної тривоги.

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