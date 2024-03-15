В Киеве прогремели взрывы: на подступах к столице ПВО работает по "Шахедам"

Россияне ночью 15 марта атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед". Громкие звуки в конце концов услышали в украинской столице - Киеве.

Там сообщали о работе ПВО на подступах к городу по российско-иранским дронам-камикадзе. 24 Канал призывает киевлян находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

К теме Россия во второй раз атакует Украину "Шахедами": в Киевской области работает ПВО

В Киеве слышали громкие звуки

Воздушную тревогу в украинской столице объявили в 1 час 58 минут 15 марта. Тогда в направлении города летели российско-иранские беспилотные летательные аппараты типа "Шахед".

Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!

– написали в КГГА.

Через несколько минут мониторинговые телеграм-каналы сообщали о движении дронов-камикадзе в направлении Киева с севера и запада. Опасность также была и для пригорода украинской столицы.

После этого в самом городе слышали мощные взрывы. В частности, об этом писали местные СМИ и телеграм-каналы.

В конце концов о взрывах высказался глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Он заверил, что по вражеским дронам работает противовоздушная оборона.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", – написал Попко.

Мониторинговые телеграм-каналы также сообщали о работе противовоздушной обороны в Киевской области.

Ранее в нескольких областях слышали взрывы

Громкие звуки также слышали и жители Киевской области 15 марта. Тогда там фиксировали российские дроны-камикадзе типа "Шахед", а также работала противовоздушная оборона по беспилотникам оккупантов.

До этого поздно вечером 14 марта мощные взрывы прогремели в Хмельницкой области. Там ПВО уничтожила 2 "Шахеды" в пределах области.

В результате атаки "Шахедами" также пострадала и Винницкая область. Там было попадание в жилой дом, а трех человек госпитализировали.

Стоит отметить, что российские захватчики уже второй раз за сутки пустили по Украине свои беспилотники типа "Шахед".