Там повідомляли про роботу ППО на підступах до міста по російсько-іранських дронах-камікадзе. 24 Канал закликає киян перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.

До теми Росія вдруге атакує Україну "Шахедами": у Київській області працює ППО

У Києві чули гучні звуки

Повітряну тривогу в українській столиці оголосили 1 годині 58 хвилин 15 березня. Тоді у напрямку міста летіли російсько-іранські безпілотні літальні апарати типу "Шахед".

Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!

– написали в КМДА.

Через кілька хвилин моніторингові телеграм-канали повідомляли про рух дронів-камікадзе у напрямку Києва з півночі та заходу. Небезпека також була і для передмістя української столиці.

Після цього у самому місті чули потужні вибухи. Зокрема, про це писали місцеві ЗМІ та телеграм-канали.

Зрештою про вибухи висловився глава Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Він запевнив, що по ворожих дронах працює протиповітряна оборона.

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", – написав Попко.

Моніторингові телеграм-канали також повідомляли про роботу протиповітряної оборони у Київській області.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

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