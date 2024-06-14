В Киеве прогремели взрывы: в области работает ПВО

Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам. В частности, на этот раз под атакой оказалась столица.

Утром 14 июня в Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщили корреспонденты Общественного.

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В городе было громко

В столице прогремели взрывы. Пока нет никаких деталей относительно последствий взрыва. Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе сил противовоздушной обороны в области.

Мониторинговые каналы пишут о движении ракеты типа Кинжал на Киев. Также воздушные силы оповещали о воздушной тревоге из-за угрозы использования баллистического вооружения.

Кроме этого, взрывы также слышали и в Хмельницкой области.

Помните, что во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

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