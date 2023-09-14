В Киеве простились с защитником Сергеем Ярмоленко: он был прокурором по делу Гонгадзе

На Майдане в Киеве простились с Сергеем Ярмоленко, погибшим в Донецкой области. Мужчина в мирное время был юристом и даже вел дело по убийству журналиста Григория Гонгадзе.

Сергей Ярмоленко погиб во время выполнение боевой задачи. На церемонию пришли родные, близкие и собратья Сергея.

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Церемония проходила на Майдане

В четверг, 14 сентября в последний путь проводили воина Сергея Ярмоленко. Мужчина погиб в Донецкой области во время выполнения задания. Церемония проходила на Майдане Независимости в Киеве.

Сергей служил в составе 207 батальона 241 бригады территориальной обороны Шевченковского района Киева. После этого мужчина участвовал в боях в Донецкой области как младший лейтенант в роте огневой поддержки. В 2022 году его наградили президентским отличием "За оборону Украины".

До войны Сергей занимался адвокатской деятельностью – в частности он был прокурором по делу Георгия Гонгадзе. Также Герой был координатором направления международного сотрудничества Экспертного комитета по развитию сферы искусственного интеллекта при Министерстве цифровой трансформации.

Похоронят Сергея Ярмоленко в Винницкой области. У мужчины осталась жена и маленькая дочь.

Как прощались с героем – смотрите в галерее / фото Obozrevatel

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