Вспыхнул во время движения: в Киеве на Троещине сгорел электросамокат
В Деснянском районе столицы во время движения загорелся электросамокат. Сначала двухколесный транспорт начал дымить, а потом вспыхнул.
Об инциденте 2 июля в сети сообщили очевидцы. Возгорание произошло на улице Милославской, сообщает 24 Канал.
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Самокат загорелся во время движения
Свидетели происшествия рассказывают, что владелец электросамоката шел посреди дороги и катил двухколесный транспорт рядом. Вдруг тот начал дымить. Через несколько секунд вспыхнула батарея самоката.
Муж покинул свой транспорт и отбежал на безопасное расстояние. Владельцу электросамоката пришлось наблюдать, как тот полностью сгорает. К счастью, мужчина не пострадал.
Как самокат горит посреди дороги, кадры опубликовали в местных телеграм-каналах и инстаграме.
"Просто утро на Троещине", – подписали ролик в соцсетях.
Однако пользователей возмутило, что никто из водителей не остановил свое транспортное средство и не помог мужчине. Украинцы подчеркивали, что у каждого владельца автомобиля есть огнетушитель, однако никто не остановился, чтобы погасить электросамокат:
- "Интересно, почему ни один водитель не остановился и не погасил, у всех же должны быть огнетушители";
- "Нет, чтобы кто-то достал огнетушитель из машины и потушил... Нет, лучше поснимать на видео";
- "Потратить свой огнетушитель на то почему уж конец? Не дай Бог что-то с машиной случится, и что тогда? Кроликами тушить? Тем более АКБ не затушишь, пока не пройдет процесс!!!".
Загорелся самокат на Троещине: смотрите видео
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