В Подольском районе Киева прогремел взрыв: была угроза применения баллистического вооружения
В столице Украины и области Силы противовоздушной обороны работали по враждебным целям. Также была угроза применения баллистического вооружения в Центре, на Востоке и Западе.
В Воздушных силах ВСУ призывали людей немедленно пройти в укрытие. Киевская городская военная администрация сообщила, что в столице ориентировочно в 11:31 работала ПВО, пишет 24 Канал.
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Что происходит на Киевщине
В КГВА написали, что:
- по состоянию на 11:22 в области и на подступах к Киеву работала ПВО. Людей призывали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги;
- в 11:31 в Киеве работала ПВО;
- ориентировочно в 11:33 написали об угрозе применения баллистического вооружения со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Взрыв в столице. В Подольском районе. На Киев еще летят ракеты,
– написал Кличко ориентировочно в 11:38.
В 11:40 Воздушные силы ВСУ написали, чтобы жители Киева и области направлялись в укрытие из-за баллистики.
"Внимание! Киев и область в укрытие. Баллистика!" – отметили военные.
Опасно было в Центре, на Востоке и Западе Украины
Угроза применения баллистического вооружения: Центр, Восток, Запад. Все в укрытие,
– заявили Воздушные силы ВСУ ориентировочно в 11:32.
Следует отметить, что воздушная тревога начала раздаваться в областях ориентировочно в 11 часов 16 июня. Уже в 11:30 вся Украина была "красной".
Ориентировочно в 11:11 мониторинговый канал Monitor написал, что ракеты типа "Калибр" маневрируют в центральных областях Украины.
Россия атаковала Украину дронами
- В ночь на 16 июня российские оккупанты атаковали Украину дронами. Все враждебные цели сбила наша система ПВО.
- В Воздушных силах ВСУ рассказали, что наши военные сбили два дрона типа Shahed-136/131 на южном направлении – в Николаевской области.
- Кроме того, за минувшие сутки украинские защитники неба уничтожили вражеский ударный беспилотник "Ланцет", "Орлан-10", "Орлан-30", Zala и один дрон не установленного типа.