В Подольском районе Киева прогремел взрыв: была угроза применения баллистического вооружения

В столице Украины и области Силы противовоздушной обороны работали по враждебным целям. Также была угроза применения баллистического вооружения в Центре, на Востоке и Западе.

В Воздушных силах ВСУ призывали людей немедленно пройти в укрытие. Киевская городская военная администрация сообщила, что в столице ориентировочно в 11:31 работала ПВО, пишет 24 Канал.

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Что происходит на Киевщине

В КГВА написали, что:

по состоянию на 11:22 в области и на подступах к Киеву работала ПВО. Людей призывали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги;

в 11:31 в Киеве работала ПВО;

ориентировочно в 11:33 написали об угрозе применения баллистического вооружения со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Взрыв в столице. В Подольском районе. На Киев еще летят ракеты,

– написал Кличко ориентировочно в 11:38.

В 11:40 Воздушные силы ВСУ написали, чтобы жители Киева и области направлялись в укрытие из-за баллистики.

"Внимание! Киев и область в укрытие. Баллистика!" – отметили военные.

Опасно было в Центре, на Востоке и Западе Украины

Угроза применения баллистического вооружения: Центр, Восток, Запад. Все в укрытие,

– заявили Воздушные силы ВСУ ориентировочно в 11:32.

Следует отметить, что воздушная тревога начала раздаваться в областях ориентировочно в 11 часов 16 июня. Уже в 11:30 вся Украина была "красной".

Ориентировочно в 11:11 мониторинговый канал Monitor написал, что ракеты типа "Калибр" маневрируют в центральных областях Украины.

Россия атаковала Украину дронами