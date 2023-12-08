В Киеве слышали взрывы: работает ПВО
Источник:КГВА
В Киеве 8 декабря прогремели взрывы, там работает противовоздушная оборона. Столица оказалась под прицелом врага.
В КМВА сообщили, что в окрестностях столицы сработало ПВО. прежде писали об угрозе крылатых ракет для Киева.
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Киев под ударом врага
Россияне утром 8 декабря запустили ракеты по мирным украинским городам. В Киеве сработали средства противовоздушной обороны. Пока детали неизвестны.
Жителей столицы призывают находиться в укрытиях.Важно! При воздушной тревоге нужно находиться в укрытии или пользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь.
В Воздушных силах предупреждали о направленной на Киев ракете с южного направления.
В то же время тревога продолжается. Киевлян призывают соблюдать информационную тишину и не публиковать никаких фото или видео с места прилета, чтобы не подыгрывать России.
Россияне ночью запустили "Шахеды"
- В ночь на 8 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину "Шахедами". На территории двух областей велась работа ПВО. Враг ночью "традиционно" запустил по нашей стране очередную партию ударных беспилотников . В Воздушных силах рассказали, как хорошо удалось справиться с ними противовоздушной обороне.
- Оккупанты направили на Украину беспилотники типа "Шахед" из Приморско-Ахтарского района (территория России). В общей сложности противник использовал 7 ударных БпЛА. Основное направление удара "Шахедов" – Днепропетровщина. Силы ПВО сбили 5 враждебных целей.
- Воздушную тревогу из-за этих БПЛА объявляли еще вечером 7 декабря.