В Киеве слышали взрывы: "Калибры" залетели в область, работало ПВО

Крылатые ракеты "Калибр" российские оккупанты запустили с южного направления утром 23 июня. Они полетели в Киевскую область.

Через несколько минут после 5 часов в столице слышали взрывы. Силы противовоздушной обороны работают против вражеских ракет.

Хронология атаки Враг запустил "Калибры": атакуют Киевскую область

Атака на Киевскую область 23 июня: что известно

Воздушные силы сообщили о пуске "Калибров" около 5 утра. Вскоре после этого воздушная тревога охватила почти всю Украину, больше всего Центр и Запад.

Часть ракет полетели в Киев. В Киевской ОВА опубликовали сообщение следующего содержания:

Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО.

Власти призвали соблюдать информационную тишину, не снимать и не выкладывать в сеть работу защитников Украины. А также – оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В то же время городской голова Киева Виталий Кличко написал: "В Киеве слышны взрывы – работают силы ПВО в области и в столице. Находитесь в укрытиях!"

Примечательно, что ракеты пытались атаковать не только Киевскую область, а и какую-то цель на Западе Украины. Воздушные силы сообщали о "Калибре", который пролетал Хмельницкую область, но потом, как заметили мониторы, он исчез с радаров.

Заметим, прошлой ночью, 22 июня, российские военные провели массированную воздушную комбинированную атаку. Они в целом применили 16 ракет различных типов и 13 ударных БПЛА. Среди ракет были и "Калибры" – 4 штуки. Воздушные силы информировали впоследствии, что все они обезврежены.