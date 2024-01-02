В Киеве снова раздаются взрывы: работает ПВО

Российская армия утром 2 января нанесла массированный ракетный удар по Киеву. В конце концов в столице в очередной раз раздались мощные взрывы.

Впоследствии стало известно, что это работа нашей противовоздушной обороны по вражеским объектам. 24 Канал призывает киевлян оставаться в укрытиях гражданской защиты до конца воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о новых взрывах в Киеве

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что воздушная тревога в Киеве продолжается. Он призвал граждан не пренебрегать собственной безопасностью.

В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!

– написал он.

О работе украинской противовоздушной обороны рассказывали и в Киевской областной военной администрации. Там отметили, что воздушная тревога продолжается, потому попросили всех оставаться в укрытиях.

"В области работает ПВО. Ни в коем случае не производите фото- и видеофиксацию работы нашей ПВО, сбивание воздушных целей и их падение", – сказали в ОВА.

Там также призвали граждан сохранять спокойствие и довериться нашим военным.

Ранее в Киеве уже несколько раз раздавались взрывы

Первый взрыв в Киеве прогремел около 6:52. Тогда в КМВА сообщили, что работает украинская ПВО по вражеским объектам.

Последующие взрывы прогремели в столице ориентировочно в 7:08. Далее о громких звуках городской голова Киева Виталий Кличко сообщил около 7:23.

Впоследствии стало известно, что в Подольском районе Киева есть попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры. В частности, там повреждения получила газовая труба.

Взрывы также раздались в Голосеевском районе Киева. Там обломки ракет упали в нескольких районах столицы, в результате чего вспыхнули пожары и несколько попаданий в гражданские здания.