Згодом стало відомо, що це робота нашої протиповітряної оборони по ворожих об'єктах. 24 Канал закликає киян залишатися в укриттях цивільного захисту до кінця повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що повітряна тривога в Києві триває. Він закликав громадян не нехтувати власною безпекою.

У столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!

– написав він.

Про роботу української протиповітряної оборони розповідали й у Київській обласній військовій адміністрації. Там зазначили, що повітряна тривога триває, тому попросили всіх залишатися в укриттях.

"В області працює ППО. У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи нашої ППО, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", – сказали в ОВА.

Там також закликали громадян зберігати спокій і довіритися нашим військовим.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

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