Жуткое ДТП: в Киеве под колесами маршрутки погиб человек

В Киеве во вторник, 28 мая, произошло смертельное ДТП с участием маршрутки. В результате аварии погиб мужчина.

Трагический инцидент произошел около 06:55 утра на улице Анатолия Соловьяненко, что в Днепровском районе столицы.

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Мужчину зажало под автобусом

Очевидцы ДТП вызвали на место трагедии спасателей. Они деблокировали тело погибшего мужчины с помощью пневматических подушек.

В Киеве под колесами автобуса погиб мужчина: видео очевидцев

"В результате дорожно-транспортного происшествия, с участием маршрутного транспорта, мужчина был зажат под автобусом", – пишут в ГСЧС.

В Днепровском районе столицы человека зажало под автобусом: видео свидетелей

О причине и обстоятельствах ДТП пока неизвестно. Их будут устанавливать правоохранители.

Осторожно, чувствительные кадры! Спасатели показали деблокирование погибшего мужчины / Фото ГСЧС

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