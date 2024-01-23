Попала в одну из квартир: в Киеве убрали несдетонированную часть ракеты
Утром 23 января оккупанты атаковали Украину. В одной из квартир в Киеве была обнаружена часть ракеты, которая не сдетонировала.
По состоянию на 11.32 ее уже убрали. Пришлось эвакуировать жителей нескольких домов, чтобы устранить угрозу.
Смотрите также: Ракетная атака на Киев: под ударом оказались автомобили и дома, есть раненыеОбратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Боевую часть ракеты нашли в Святошинском районе
После того как враг ударил по Киеву утром 23 января, в одной из квартир была найдена боевая часть ракеты, которая не сдетонировала. Ее оперативно убрали, чтобы обезопасить жителей.
После этого жителей пустили в свои дома.
Несдетонированную часть ракеты убрали: смотрите видео
Обратите внимание! Также Николай Поворозник отметил, что предварительно в Киев летели 20 ракет. Они поражены средствами ПВО. Обломки падали по всей территории города.
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В результате российской атаки есть пострадавшие
- В 08:30 Кличко сообщил о 9 пострадавших в Соломенском и Святошинском районах Киева в результате утренней атаки оккупантов.
- "8 человек госпитализировали. В частности, одному пострадавшему медики проводят реанимационные мероприятия. А одному, 13-летнему парню, оказали помощь на месте", — рассказал городской голова.
- Уже через несколько минут написал, что в Печерском районе, где попадали в нежилое здание, обнаружили одного пострадавшего. Экстренные службы продолжают тушить пожар.