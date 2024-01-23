Попала в одну из квартир: в Киеве убрали несдетонированную часть ракеты

Утром 23 января оккупанты атаковали Украину. В одной из квартир в Киеве была обнаружена часть ракеты, которая не сдетонировала.

По состоянию на 11.32 ее уже убрали. Пришлось эвакуировать жителей нескольких домов, чтобы устранить угрозу.

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Боевую часть ракеты нашли в Святошинском районе

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

После того как враг ударил по Киеву утром 23 января, в одной из квартир была найдена боевая часть ракеты, которая не сдетонировала. Ее оперативно убрали, чтобы обезопасить жителей.

После этого жителей пустили в свои дома.

Несдетонированную часть ракеты убрали: смотрите видео

Обратите внимание! Также Николай Поворозник отметил, что предварительно в Киев летели 20 ракет. Они поражены средствами ПВО. Обломки падали по всей территории города.

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В результате российской атаки есть пострадавшие