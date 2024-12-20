В Киеве в результате падения обломков ракеты горят авто

20 декабря утром страна-агрессор обстреляла Киев ракетами. Предварительно, враг мог использовать снаряды разных типов.

В ночь на 20 декабря захватчики атаковали столицу дронами. Те заходили на город несколькими волнами. На территории Бориспольского района произошло возгорание складского помещения площадью 15 000 квадратных метров, передает 24 Канал со ссылкой на городские власти.

Смотрите также Херсон – под массированным обстрелом россиян: есть много попаданий в многоэтажки

Ракетная атака на Киев

Утром враг начал обстреливать Киев уже ракетами. Около 06:40 по всей Украине была объявлена ​​воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К. Затем Воздушные силы сообщали о движении скоростных целей в направлении столицы. В Киеве раздавалась серия взрывов.

Мониторинговые каналы пишут, что город оказался под ударом баллистики и "Кинжалов".

В Голосеевском районе в результате падения обломков ракеты горят авто. Там также повреждены газовая труба, офисное здание и дорожное покрытие. Известно о 2 раненых, их госпитализировали.

Также в Днепровском районе зафиксировано падение обломков на крышу недостроя. Пожары возникли в Соломенском и Шевченковском районах.