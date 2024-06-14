В Киеве был взрыв: в окрестностях столицы по "Шахеду" работала ПВО, потом летела ракета

Днем 14 июня жители столицы слышали взрыв, тревога из-за дронов длилась почти час – до 14:46. Но через несколько минут ее объявили снова. 24 Канал собрал, что известно о взрыве в Киеве днем ​​14 июня.

Взрыв прогремел почти сразу после объявления тревоги в городе, что очень нетипично для Киева. Тревога связана с движением "Шахеда". В пятницу киевляне слышали тревогу и взрывы несколько раз – сначала ночью, потом утром, а теперь и днем.

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Что известно о взрыве в Киеве 14 июня

Киевщина – работа ПВО по вражескому БПЛА!

– написали в Воздушных силах в 14:05.

Начальник КГВА Сергей Попко призвал горожан находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Он уточнил, что боевую работу по вражескому дрону ведут на окраинах Киева.

Детали о движении "Шахеда" от мониторинговых каналов

Что интересно, на Киев летел тот дрон, который в час дня кружил в Киевской области. По нему отработали, но быстро появился новый, который летел в направлении Броваров, Троещины и Бортничей, то есть на левом берегу Днепра.

Мониторы предположили, что он ведет разведку после утреннего обстрела региона. Некоторые даже написали, что это не "Шахед", а разведывательный дрон, на что указывают параметры полета. Беспилотник угрожал Вышгороду, Броварам и непосредственно столице.

Он отправился через столицу в сторону Украинки/Триполье, был над Васильковом/Обуховом, а затем полетел на Белоцерковский район, то есть на юг области. Именно через Белоцерковский район дроны и ракеты часто залетают в другие области, когда российское железо направляется транзитом через столичный регион.

Вражеский БПЛА продолжает свое турне по живописной Киевщине через Обуховский район,

– шутили мониторы.

В 14:30 стало известно о движении ракеты в сторону Киева или области, но она быстро исчезла с радаров. В 14:46 дали отбой тревоги из-за БПЛА, но в 14:49 ее объявили снова – из-за взлета МиГа.

Россияне часто прибегают к таким комбинированным атакам, когда одна тревога переходит в другую. Особенно часто это происходит, когда утром после массированной атаки снова запускают ракеты на несколько областей. Будьте в укрытиях!