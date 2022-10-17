В Киеве зафиксировано попадание по жилому дому во время атаки: всего 4 прилета

Утром 17 октября российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. В результате зафиксировано 4 прилета.

Есть ли раненые или жертвы – пока неизвестно. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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Новые детали утренней атаки по Киеву

По состоянию на 9:00 по Киеву зафиксировано 4 прилета. Подтверждено попадание по жилому дому в Шевченковском районе.

Враг продолжает атаковать. В настоящее время информация о пострадавших уточняется,

– отметили в ведомстве.

Также местные власти призывают оставаться в укрытиях, поскольку воздушная тревога в столице продолжается.

В центре Киева перекрыли движение транспорта

В Киеве 17 октября перекрыто движение транспорта на отдельных участках дороги. В частности, на участке дороги между Крещатиком и столичным Цирком. Эту зону нужно обходить и объезжать другими дорогами.

Новая атака врага по Киеву: что известно

Кстати, также утром 17 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Сумщине. Враг атаковал Роменский район области. К сожалению, есть пострадавшие.

Кроме того, в Днепропетровской области захватчики попали в объект энергетической инфраструктуры. В то же время силам ПВО удалось сбить 3 вражеские ракеты.

Также во время утренней тревоги взрыв прогремел в Одессе. Пока официальной информации об этом нет.

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