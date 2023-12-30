В Киевской области работает ПВО: Россия атакует "Шахедами"
Источник:КОВА
Киевская областная военная администрация сообщила о работе ПВО в Киевской области вечером 30 декабря. Что известно – расскажет 24 Канал.
Во время тревоги поздно вечером 30 декабря в Киевской области раздались взрывы. Находитесь в укрытиях!
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Что известно о работе ПВО в Киевской области
Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,
– написали в КОВА.
Также там призывали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Тревогу в области объявили в 23:33 – сначала говорилось о ракетной опасности, однако позже в Воздушных силах написали, что ударные дроны, запущенные по Украине, изменили траекторию. В скором времени мониторинговые каналы написали, что в районе Белой Церкви зафиксировали "Шахед".
На 23:59 дроны летят по следующим направлениям:
- в юго-западной части Винницкой области (Крыжопольский район), курсом на запад;
- БПЛА в Хмельницкой области, курс западный;
- вторая группа БПЛА из Хмельницкой области курсом на Черновицкую область.
24 Канал следит за ходом событий и будет оперативно сообщать о новых угрозах. Все, что известно об атаке по Украине в ночь с 30 на 31 декабря, собираем в этом материале.
Россия атаковала центр Харькова, в столице есть новый погибший
- В субботу 30 декабря оккупанты обстреляли центр Харькова и окрестности. В центре попали в гостиницу, где останавливались иностранные журналисты, и жилой дом. Есть раненые.
- А в Киеве, к сожалению, выросло количество погибших после атаки 29 декабря. Теперь жертв ракетного удара 17. Спасатели до сих пор разбирают завалы.