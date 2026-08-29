Помогал людям после обстрела: Россия убила главу общины Тараса Дидыча в Киевской области

Во время российского обстрела Бучанского района в Киевской области погиб глава Дмитровской общины Тарас Дидич. Чиновник сразу же отправился на место происшествия, чтобы помочь людям, но попал под вражеский удар.

Тарас Дидич непрерывно возглавлял общину более трех десятилетий – еще с 1994 года. Он прекрасно знал каждое село и каждую улицу в своем районе и жил проблемами местных жителей.

Чиновник оставался со своими людьми и в самые тяжелые моменты войны. Он не покинул общину во время российской оккупации Киевской области, продолжая поддерживать земляков и удерживать контроль в самый страшный период.

Более 30 лет, с 1994 года, Тарас Тарасович возглавлял общину, жил ее проблемами и знал каждую улицу и каждое село. Он всегда оставался со своими людьми. Не бросил их и во время российской оккупации – был на месте, поддерживал и помогал, держал общину в один из самых страшных периодов,

– Николай Калашник, министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.