В Кировоградской области ракеты попали в энергетический объект: вспыхнул пожар

Российские оккупанты 31 октября обстреляли Кировоградскую область. Целью стал район Светловодска.

Об этом написал глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в 9:08.

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"Вражеские ракеты попали в один из энергетических объектов в районе Светловодска. Предварительно – без жертв. Продолжается ликвидация последствий пожара. Будьте бдительны! Не покидайте укрытия!", – сказал Райкович.

Россияне обстреляли Киев

Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Киевщины. Жители столицы сообщают о проблемах с электроснабжением и водой. Кроме того, есть перебои с работой мобильных операторов.

Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что аварийные службы уже работают над ликвидацией последствий обстрелов.

"В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают. Подробнее - потом", – отметил мэр.

Обратите внимание – в Киеве прозвучала серия взрывов: смотрите видео

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