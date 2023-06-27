В Крыму неизвестные подорвали железную дорогу: оккупанты жалуются на атаку беспилотника

Утром 27 июня во временно оккупированном Крыму было неспокойно. В Кировском районе кто-то подорвал железнодорожное полотно.

Об этом в телеграм-каналах скулят россияне. Оккупант Аксенов заявил о "диверсии", передает 24 Канал.

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В Крыму подорвали железную дорогу

Пропагандисты уже начали рассказывать басни об отсутствии пострадавших и атаке беспилотника. Есть информация о том, что с рельсов сошел один вагон грузового поезда.

В Крыму неизвестные подорвали железную дорогу / Фото росСМИ

Кроме того, из-за повреждения железнодорожного полотна в Крыму задерживаются два поезда, следующие в Москву и Санкт-Петербург, а также – два пригородных. Поэтому пассажиров будут перевозить по мультимодальной схеме от станции Владиславовка до поселка Ленино и обратно.

По информации российских пропагандистов, обломки беспилотника якобы нашли в поле под Джанкоем – недалеко от железнодорожной станции. Ну и, конечно, без "успешной работы ПВО" не обошлось.

Отмечают, что соответствующие службы завершат ремонт колеи через 4 – 8 часов.

Напомним, что во временно оккупированном Крыму партизаны регулярно повреждают железнодорожное полотно. К примеру, 21 июня железная дорога была повреждена в районе Феодосии.

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