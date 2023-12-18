В машину из кортежа Байдена влетел автомобиль: реакция политика попала на видео

В кортеж президента США Джо Байдена врезался автомобиль. Инцидент произошел в городе Уилмингтон американского штата Делавер.

Журналистам об инциденте рассказали очевидцы. Авария произошла ориентировочно в 20:00 17 декабря по местному времени, то есть в 3:00 18 декабря по Киеву.

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Что известно об аварии с участием кортежа Байдена

Свидетели рассказали, что серебристый седан с номерами Делавера въехал в припаркованный внедорожник, охранявший кортеж президента.

Инцидент произошел через несколько минут после того, как Джо Байден ответил на вопросы репортера.

Байден и первая леди Джилл Байден только что покинули его предвыборный штаб, когда произошло столкновение. Джилл Байден также была в безопасности после инцидента,

– заявили журналисты.

По их данным, серебристый седан, у которого был поврежден бампер, после остановки быстро оцепили сотрудники службы безопасности. Агенты загнали машину в угол и направили оружие на поднявшего руки вверх водителя.

Очевидцы сняли место инцидента: смотрите видео Josh Wingrove

Свидетели рассказали, что после инцидента Байдены удачно вернулись в свой дом в Уилмингтоне.

Реакция Байдена на инцидент: смотрите видео

Издание ABC news написало, что инцидент не отразился на графике президента США.

Издание The New York Times написало, что Секретная служба заверила – авария была случайной, и водитель не знал, что Байден присутствует на мероприятии.

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