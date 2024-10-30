В Кременчуге прогремели взрывы

Вечером в среду, 30 октября, в Кременчуге на Полтавщине прогремели взрывы. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Российские войска не прекращают атаковать Украину как ракетами, так и ударными дронами-камикадзе. 24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

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В Полтавской области прогремели взрывы

Воздушная тревога в Полтавской области была объявлена ​​в 18:29. Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили о движении вражеских "Шахедов" в области в районе Кременчуга.

По информации корреспондентов Суспильного, взрывы в Кременчуге прогремели около 20:06.

Местные власти не сообщали о последствиях взрывов, которые слышали горожане.

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К слову, в ночь на 30 октября российская оккупационная армия атаковала "Шахедами" Киев. Впоследствии Виталий Кличко сообщил, что обломки вражеского дрона попали в жилой дом в Соломенском районе.