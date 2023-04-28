Частично идиоты с невысоким интеллектом – оппозиционер о увлечении оккультизмом в Кремле

Поговаривают, что в Кремле серьезно относятся к разным заговорам, оккультизму и другим не доказанным наукой вещам. Объясняется все это очень просто — отсутствием интеллектуальной составляющей российских политиков.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер, бывший политтехнолог Кремля Ростислав Мурзагулов. Он убежден, что большая часть Кремля не умеет критически мыслить и анализировать.

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Мурзагулов рассказал, что в той среде, где в свое время находился он – в части Кремля и региональных властях серьезно не относились к куклам вуду и подобным вещам.

Возможно, это были прихоти отдельных людей, иногда приходилось это слышать от кого-то, но люди политико-медийные цинично к этому относились. Мол, "есть у нас некоторые придурковатые, но мы здесь сидим со своим примусом и полянкой и у нас все хорошо",

– прокомментировал говорящий.

Частичные идиоты у власти

Однако бывший политтехнолог Кремля заметил, что некоторые люди в Кремле все же интересуются оккультизмом. Объяснил он это тем, что у российской элиты очень невысокий интеллектуальный уровень, кроме того, там одновременно поменяли на всех выгодных, но недалекогладных политиков.

Набрали всех по объявлениям. И все эти люди, которых набрали, частично идиоты. На днях большой начальник, первый заместитель начальника аппарата госдумы России дважды подряд звонящим из тюрьмы лохотронщикам отдал кучу денег, 44 миллиона,

– иронически заметил оппозиционер.

Это и есть тот портрет новой путинской элиты. Вероятно, этот человек попал в госдуму, потому что он чей-то брат, сват, ведь все там происходит так. Люди похожие на заместителя начальника аппарата госдумы действительно будут верить в кукол вуду, потому что "они идиоты", объяснил Мурзагулов.

"Такие люди сейчас окружают Владимира Путина, преподносит ему папки, формируют его решения, гнусные, идиотские по поводу начала войны с соседними государствами, например", – резюмировал оппозиционный деятель.

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