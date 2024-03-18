В Кривом Роге обломки вражеского "Шахеда" упали на пятиэтажку. Там вспыхнул пожар, который ликвидировали спасатели.

В Кривом Роге обломки упали на пятиэтажку. Произошел пожар, который спасатели укротили. Повреждена крыша. Впрочем, сами квартиры целы. Никто не пострадал.

Взрывотехники изъяли часть вражеского железа. Чтобы провести работы безопасно, вывели почти три десятка жителей. Теперь обломки уничтожат. Люди же уже дома.

трижды агрессор обстреливал Никопольский район. Из артиллерии целился по Марганецкой, Мировской и Червоногригорьевской громадах.

Разрушен частный дом. Изуродованы 2 хозяйственные постройки, авто, гаражи, теплицы. Зацепило линию электропередач и газопровод.

Погибших и раненых нет.