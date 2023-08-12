Оккупанты утром ударили по Кривому Рогу: что известно о прилете

В Кривом Роге раздались взрывы. Во многих областях Украины объявляли о воздушной тревоге.

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявляли тревогу. Людям рекомендовали немедленно пройти в укрытие, пишет 24 Канал.

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Что происходило в Кривом Роге

В Кривом Роге прогремели несколько взрывов,

– сообщили в "Первом Городском. Кривой Рог " по состоянию на 10:01 12 августа.

Следует заметить, что тревогу в Днепропетровской области объявили ориентировочно в 10:03 – уже после взрывов в городе.

Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет,

– написал председатель Совета обороны Александр Вилкул.

Кроме того, в сети пишут, что над городом виднеется дым. Впоследствии Вилкул написал, что пока без деталей, и, к счастью, без потерь.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил, что люди не пострадали. Он призвал местных ничего не снимать и не выкладывать в соцсети, чтобы не помогать врагу сориентироваться.

Ракетный удар по Кривому Рогу. Предварительно, баллистика. Главное – без жертв. Все детали сейчас уточняются,

– заявил глава ОВА.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал предоставить Украине больше систем ПВО. В противном случае взрывы до объявления тревоги будут нашей реальностью еще долго. Также ВСУ нужно больше оружия, чтобы остановить оккупационные войска.

На Востоке и Юге раздавалась тревога



Во многих областях Украины объявили о тревоге / Скриншот 24 Канала

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!

– предупредили Воздушные силы Украины.

Уже ориентировочно в 10:32 12 августа в Украине объявили об отбое воздушной тревоги. Исключение только в Луганщине и Крыму, где тревога не исчезает.

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