Землетрясение произошло в Азовском море: умеренные толчки почувствовали в Крыму и более чем за 100 километров
- Землетрясение произошло в Азовском море и ощущалось в Крыму и на Юге и Востоке Украины.
- Эпицентр был на глубине 10 километров, толчки ощущались на расстояние до 300 километров, в частности в Днепре, Запорожье и Донецкой области.
В понедельник, 2 февраля, около 11:47 в Азовском море произошли подземные толчки. Землетрясение хорошо ощутили в разных населенных пунктах Крыма и на Юге и Востоке Украины.
Об этом пишет Volkano Discovery.
Что известно о землетрясении в Азовском море?
Эпицентр землетрясения был в море, однако на суше его частично почувствовали жители Днепра, Запорожья, Донецкой области и Крыма. Толчки были на уровне 5,1 балла. При такой магнитуде землетрясение ощущается на расстояние до 300 километров.
Стоит отметить! Это землетрясение было умеренным. Как следствие, у людей могут шататься люстры, мебель и даже трещать окна. Землетрясение ощущалось сильнее вблизи эпицентра.
В то же время на крымском полуострове толчки оценили в 4,8 балла. Землетрясение произошло на глубине 10 километров. Расположено оно было примерно в 78 километрах от Керчи и 35 километрах от города Щелкино.
Сейсмологи отметили, что землетрясение не должно было нанести значительных разрушений. До материковой части и берега Крыма дошла лишь легкая вибрация. Слабые толчки могли ощущаться в Щелкино – в 43 километрах от эпицентра, Ленино – в 55 километрах, Геническе и Приморском – в 75 километрах, Керчи – в 82 километрах, Феодосии – в 86 километрах и Джанкое – в 95 километрах.
В Азовском море произошло землетрясение / Карта сейсмологов
Другие территории вблизи эпицентра, где землетрясение могло ощущаться как очень слабое – это Мелитополь, Запорожье, Днепр и Донецкая область. Запорожцы даже зафиксировали момент землетрясения в своей квартире и показали, как из-за вибрации качалась люстра.
Видео от жителей Запорожья: кадры из сети
Когда в последний раз в Украине ощущалось землетрясение?
В Хмельницкой области 19 января зафиксировали очень слабое землетрясение. Его магнитуда была настолько низкой, что люди его и не чувствовали. Никаких разрушений или угрозы для населения не было.
В западном регионе Украины слабое землетрясение произошло в декабре. Толчки были едва ощутимыми и не повлекли никаких негативных последствий. Специалисты отметили, что такая сейсмическая активность не является опасной.
В Черновицкой области ночью 13 декабря зафиксировали землетрясение умеренной слабости. Некоторые жители могли почувствовать легкие толчки, но разрушений не было.
В конце года в Крыму также были подземные толчки, но в Черном море. Его почувствовали жители города и окрестных районов. Несмотря на это, серьезных повреждений и пострадавших не зафиксировали.