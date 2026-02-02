Землетрясение произошло в Азовском море: умеренные толчки почувствовали в Крыму и более чем за 100 километров

В понедельник, 2 февраля, около 11:47 в Азовском море произошли подземные толчки. Землетрясение хорошо ощутили в разных населенных пунктах Крыма и на Юге и Востоке Украины.

Что известно о землетрясении в Азовском море?

Эпицентр землетрясения был в море, однако на суше его частично почувствовали жители Днепра, Запорожья, Донецкой области и Крыма. Толчки были на уровне 5,1 балла. При такой магнитуде землетрясение ощущается на расстояние до 300 километров.

Стоит отметить! Это землетрясение было умеренным. Как следствие, у людей могут шататься люстры, мебель и даже трещать окна. Землетрясение ощущалось сильнее вблизи эпицентра.

В то же время на крымском полуострове толчки оценили в 4,8 балла. Землетрясение произошло на глубине 10 километров. Расположено оно было примерно в 78 километрах от Керчи и 35 километрах от города Щелкино.

Сейсмологи отметили, что землетрясение не должно было нанести значительных разрушений. До материковой части и берега Крыма дошла лишь легкая вибрация. Слабые толчки могли ощущаться в Щелкино – в 43 километрах от эпицентра, Ленино – в 55 километрах, Геническе и Приморском – в 75 километрах, Керчи – в 82 километрах, Феодосии – в 86 километрах и Джанкое – в 95 километрах.



В Азовском море произошло землетрясение / Карта сейсмологов

Другие территории вблизи эпицентра, где землетрясение могло ощущаться как очень слабое – это Мелитополь, Запорожье, Днепр и Донецкая область. Запорожцы даже зафиксировали момент землетрясения в своей квартире и показали, как из-за вибрации качалась люстра.

