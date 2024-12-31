В Крыму раздаются взрывы, под ударом Севастополь: предварительно, есть попадания

В ночь на 31 декабря на территории временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. По предварительной информации, есть прилет в районе Севастополя.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы. Местные жалуются на дрожание окон и зданий.

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Что известно о взрывах в Севастополе

Согласно обнародованной информации, сначала взрывы услышали в Севастополе возле района поселка Кача. По словам очевидцев, самый мощный взрыв был в 00:45, от взрывной волны, как говорят местные, даже задрожали окна и сработали сигнализации автомобилей.

Также отмечается, что под удар могла попасть и Казачья бухта, расположенная в 15 километрах от центра Севастополя. Там тоже было громко. Местные телеграмм-каналы предполагают, что в городе произошло попадание, однако ни одного официального подтверждения пока нет.

Из района бухты Омега росПВО стрельнуло в сторону Фиолента, судя по вспышкам было 2 выхода ракеты, пишут подписчики. Одна из ракет упала в море через несколько секунд после взлета, возможно из-за неудачного запуска. Время 00:46,

– говорится в сообщении.