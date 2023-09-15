Есть инструменты, которые шокируют не только Россию: интервью с Михаилом Подоляком

Российские военные корабли один за другим приобщаются к "подводному Черноморскому флоту". Это ясно указывает на то, что эра доминирования врага в Черном море закончилась. Однако у ВСУ есть еще инструменты, которые обнуляют транзитные возможности оккупантов.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Кроме того, он раскрыл, как украинские защитники шокировали наших партнеров, а также какие на самом деле отношения с Польшей.

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Напомним, что в первой части интервью мы писали о пути, который ВСУ избрали для деоккупации полуострова Крым. Больше деталей – читайте по ссылке.

Лукашенко должен получить такой же ордер как у Путина

Европарламент признал Александра Лукашенко на уровне с Владимиром Путиным причастным к войне против Украины. Соответственно, теперь там прозвучал призыв к ЕС найти правовые пути, чтобы арестовать активы белорусского руководства и передать их на восстановление Украины и выписать Лукашенко такой же международный ордер как и Путину. Лукашенко решил срочно 15 сентября лететь к Путину. Возможно, спрашивать план действий.

Да, как раз Путин тот человек, который может дать классный план действий. Разве что он предложит встретиться с Ким Чен Ином.

Я думаю, что это очень важные решения Европарламента. Это политическая фиксация статуса Лукашенко. Мы помним, что до выборов 2020 года с Лукашенко заигрывали определенные политические институции, в частности европейские, давали ему чувствовать себя человеком, который сидит на двух стульях, берет что-то у России, о чем-то договаривается с Европой и т.д.

Но это политическое решение. Пока говорим об этом, потому что юридических решений еще нет. А политическое крайне важно, потому что фиксирует, что Лукашенко намертво привязан к Путину и геноцидному типу войны. И несмотря на все, Лукашенко так же будет отвечать за все, что сегодня Россия делает в Украине.

Далее посмотрим, будет ли какая-либо юридическая фиксация этого решения для Беларуси с точки зрения, например, ордера МКС: ареста или дополнительного ареста имущества или дополнительных санкций против конкретных лиц его правительства и т.п. Но это будет несомненно. Потому что европейская бюрократия в хорошем смысле этого слова именно так и работает.

Сначала у них есть определенный политический консенсус. Мы его сейчас видим. После этого они начинают дискуссии на разных уровнях о том, как теперь этот политический консенсус реализовать в юридических действиях. После этого будут наработаны несколько пакетов – более жесткий, более радикальный, менее жесткий и т.д.

Очень хорошо сегодня работает белорусская оппозиция, которая не просто что-то говорит, а еще и доказательства дает. Например, если мы говорим об ордере МКС, который может быть такой как у Путина, относительно киднепинга (похищение ребенка – 24 Канал) украинских детей через институты союзного так называемого государства. Это, кстати, юридически отсутствующий институт.

Мне кажется, что дальше будут наработаны эти пакеты, будут юридические действия и все. Лукашенко уже не выходит в какой-либо статус, у него не будет поля для маневра. Затем, как только Путин будет окончательно лишен тех или иных мотивов и влияний, Лукашенко так же будет существенно отвечать за все, в чем он участвовал.

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Но сегодня он поехал в Россию, чтобы получить дополнительную поддержку, чтобы опять-таки выйти, проговорить все: "если вы сейчас немедленно…". Это уже будет 20 раз, когда этот человек выходит и говорит, мол, немедленно садитесь за стол переговоров, потому что если вы сейчас не сядете, то завтра уже все. Он выйдет и наговорит свои стандартные фразы.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Сегодня слушать Лукашенко или Путина, это как предполагаемая бумажка, которая уже была написана. То есть вы уже знаете, что будет говорить то или иное лицо, что будет комментировать и как это будет делать. Нет смысла на это тратить время.

Единственная проблема в этой войне – ресурсность России, поддерживаемая рядом стран. Кто прямо это делает, как, например, Северная Корея, кто косвенно, кто дает возможность пройти через санкции, а кто возможность через себя закупать или продавать свои энергоносители и т.д.

Это, кстати, касается не только стран с нейтральным статусом, но и многих других. К сожалению, если бы была жесткая позиция в отношении России как страны-террориста, с юридическим конкретным статусом, точно ограничивающим торговые, финансовые возможности, и, например, участие России в международных институтах, то это бы существенно ускорило финал этой войны.

Даже без дополнительных объемов оружия. Потому что у России не было бы ресурсов, не было бы дополнительных денег, чтобы они вступали в военную тему.

Что Лукашенко сделает из ЧВК "Вагнера"

Не знаю то ли Лукашенко сам решил лететь к Путину, то ли Путин его вызвал, чтобы тот что-то сказал о войне в Украине. Потому что, кажется, сам Лукашенко занялся остатками "Вагнера" и взглядами где-то туда на Зимбабве и, соответственно, на зарабатывание денег.

Лукашенко не может заняться остатками "Вагнера" и зарабатывать где-то деньги. Это человек, который не умеет зарабатывать деньги и никогда этого не делал. Что касается ЧВК "Вагнера", то ее не существует ни фактически, ни юридически.

Остатки "Вагнера" сегодня уходят либо в росгвардию, либо в минобороны. Это скудное количество людей. Другие постепенно или исчезают где-то на просторах России, или, если они имели определенный опыт и лет 5-7 работали в инфраструктуре ЧВК "Вагнера", они все перемещаются обратно в Африку, потому что там есть заказы.



Белорусский и российский диктаторы / Getty Images

Это соответствующее количество переворотов, которые нужно довести до конца, как они понимают, удержать власть. Мы ведь сегодня знаем, что происходит в Нигере, Судане, Буркина-Фасо, Мали. Ряд стран, где идут те или иные процессы, где ЧВК "Вагнера" непосредственно участвует.

Просто сегодня уже есть другое руководство и вагнеровцы будут лишены определенной самостоятельности, которая была при Евгении Пригожине или при Дмитрии Уткине. Они будут выполнять роль исключительно как спецподразделение минобороны или их главного управления. Хотя ФСБ может забрать их себе, потому что главному управлению минобороны тоже не доверяют. И поэтому, где Лукашенко и где все эти интересы?

У Лукашенко нет никаких интересов, он получает исключительно деньги на своей территории. По сути, он первый если не единственный олигарх в Беларуси. Настоящий.

ВСУ шокировали партнеров

Российские так называемые военкоры начали писать о проблемах: сыплются фланги под Бахмутом, вспоминают Пригожина, ноют о снарядном голоде и то, как их "асвабадители" бросают позиции. Путин же говорит, что контрнаступление ВСУ якобы "захлебнулось" и они отминусовали 18 тысяч автомобилей военной техники.

Это скорее подошло бы Сергею Шойгу, потому что 6 плюс 6 у него 11. Впринципе, они большие математики, безусловно, надо премии им давать.

Что касается событий, происходящих по линии фронта. Сегодня это абсолютно хорошо комментируют наши военные: что там происходит, где и как тяжело они продвигаются, но продвигаются и куда. В частности, на Бахмутском направлении, в районе Клещеевки и т.д. Они ясно это фиксируют.

Я всегда хочу дождаться официальных комментариев на уровне представителей Вооруженных Сил. Тогда мы сможем на карте посмотреть, насколько продвинулись.



Украинские защитники / Генштаб ВСУ

Что касается России – нет. Давайте будем справедливы: Россия там накопила большой объем ресурса. Кроме того, убрали ЧВК "Вагнера", а она им не нужна, потому что умела воевать. Вместо вагнеровцев они тех же зеков распределили по "Z-штурмам" – отрядам, которые являются "мясными".

То есть они не нужны там с точки зрения навыка воевать, а для того, чтобы создавать количественное преимущество на том или ином направлении. Чтобы нам нужно было тратить много ресурсов на их уничтожение. Поэтому идут тяжелые бои по многим направлениям, они положительны для нас. По крайней мере, мы точно понимаем, что продвигаемся вперед.

Относительно воя "Z-военкоров" – он уже не имеет никакого смысла. Понятно, что они "закусились" на Путина, понимают, что он полностью разбил все, что они там выстраивали год или полтора или даже два года сначала возле Игоря Гиркина, потом возле Евгения Пригожина и так далее.

Все эти "медиа", которые они там создавали, определенно негативно относятся сегодня к Путину. Они считают, что он убил их предводителя, на которого они молились. Но это не значит, что сегодня они будут как-то иначе говорить. Они будут говорить то же, что и Путин.

Что касается Путина и его математических способностей, то этот человек не является фактажным с точки зрения понимания, непосредственно происходящего на линии фронта. Он говорит какими-то мифами и это хорошо.

Пусть говорит, потому что это будет означать, что существенных изменений в понимании тактики, стратегии и происходящего по линии фронта – у него нет. Соответственно, никто другой на разных уровнях не будет проявлять инициативу и россияне будут воевать так, как сегодня – количественно.

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Так, будь у нас в определенном объеме техника как сегодня, летом или осенью прошлого года, то сегодня были бы совсем другие диспозиции. Потому что Россия тогда не была готова к оборонительным действиям, они не строили фортификации. Сегодня же оккупанты продолжают строить, завозят гастарбайтеров в большом количестве.

Потому все идет так, как планирует Генштаб Украины. И все идет в пределах, как планировал Путин "СВО". Потому что мы с вами уже понимаем, что Путин планировал "спецоперацию" как конструкцию уничтожения России.

Каждый день ВСУ показывают невероятные действия на линии фронта. Украина не отступает и каждый день это просто героический подвиг наших Вооруженных Сил Украины. Я хочу, чтобы мы тоже об этом все помнили. Но в начале вторжения мы, возможно, немного переигрывали, когда говорили о россиянах, чтобы убедить украинцев, что победа будет точно за нами.

Да, вы совершенно правы. Действительно, была правильная стратегия, когда мы говорили о россиянах в начале войны, но сегодня должны осознавать, что Россия инвестировала много средств, ресурса в линию обороны. Они не столь подготовлены, как это было в первые месяцы войны: контрактники, десантники, спецназовцы и т.д., но их большое количество.

400 тысяч. Как говорит ГУР, 400 – 420 тысяч, но я думаю, что немного меньше. Ибо все же уничтожение эффективно идет со стороны наших Вооруженных Сил. И потому то, что делают сегодня ВСУ, это просто фантастически.

Они прорывают линию обороны России. Той страны, которую вчера все боялись, считали, что у нее действительно самая мощная армия, имеющая опыт в отличие от других армий. Есть две армии, которые имели огромный опыт непосредственных боевых действий: это армия США, но это были спецоперации и так же российская армия, которая имела тоже спецоперации. Все остальные были менее вовлечены в непосредственных больших конфликтах.

Все, что делает сегодня Украина, демонстрирует, что можно жить в геройском подвиге постоянно. То есть постоянно совершать действия, которые казались невозможными. Потому что недостаточно количество ресурсов: снарядов, в частности к РСЗО, дальнобойных ракет.

Более того, у нас нет вообще доминирования в воздухе, а оно может быть разным: через самолет – тактическую авиацию, или системы ПРО и ПВО. Однако у нас этого доминирования нет.

Кроме того, Россия действительно построила огромные оборонительные системы, где есть фундаментальные инженерные конструкции, много стационарных точек, различные минные поля. Все это наши ребята ломают и продвигаются вперед.



Вооруженные Силы Украины шокировали партнеров / Генштаб ВСУ

Сегодня это реально шокирует, в том числе и наших партнеров. Они понимают, что Вооруженные Силы Украины – это сверхлюди, которые, несмотря на определенные дефициты, все равно будут идти до конца.

Это, кстати, говорит о политической составляющей. Очень важно здесь сказать, почему наши партнеры одинаково поддерживают и президента Владимира Зеленского, и его формулу мира. Потому что понимают: это нонсенс – заставить страну, которая так ломает линию обороны, имея определенные дефициты, согласиться проиграть стране типа России.

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А любые переговоры на условиях России – это проигрыш Украины. Это невозможно, это будет настолько антисимволично для демократических систем, что обнулит концепцию демократии как единственной возможной системы общественных отношений.

Как предотвратить падение дронов в Румынии

Накануне Румыния начала строить временные укрытия из бетона в приграничных с Украиной селах. Но в то же время премьер Румынии выходит успокаивать население и говорит, что никто на них не нападает, не о чем волноваться.

Мне нравится позиция румын, потому что они объективно все комментируют. Они говорят: "Да, мы видим, чьи это обломки, чьи это дроны. Мы инициировали консультации в рамках коллективного органа НАТО относительно того, что нужно делать".

То есть они четко осознают происходящее. И здесь нужно отдать им должное. Они правильно говорят, что Россия не нападает. Безусловно, Россия использует воздушное пространство, потому что для нее нет запретов, если нужно что-то делать – они это делают.

Румыны говорят, что не видят конкретных агрессивных намерений России. Так, они должны обеспечить своих людей местами, где можно пересидеть то, что происходит сегодня по Усть-Дунайску (морской торговый порт – 24 Канал), по Измаилу и т.д. И в то же время, румыны абсолютно четко говорят о том, что нужно увеличивать помощь Украине.

В конце концов, это не вопрос Румынии, как нужно реагировать на подобные действия России, это вопрос коллективного органа под названием НАТО. Оно должно провести согласно 4 статье консультации, а затем решить, что делать. На мой взгляд, есть два решения: одно мне очень нравится, другое нравится, но меньше:

предоставить гораздо больше систем противовоздушной обороны или дополнительные снаряды к системам, которые обезопасят и Юг Украины. То есть, чтобы закрыть небо над Украиной, учитывая, что Россия наносит удары по гражданской инфраструктуре;

увеличить количество систем противоракетной обороны или противовоздушной обороны на границе Румынии, чтобы они могли это уничтожать в акватории Черного моря, если видят, что дроны оттуда уходят на территорию Румынии.

Первое решение мне абсолютно нравится. Я думаю, что это единственное правильное решение, потому что Украина тогда сбивала бы все еще более эффективно и оно бы точно не попадало в воздушные пространства других государств.

Но это должно быть коллективное решение НАТО, они должны провести консультации, принять решение. А поведение Румынии мне достаточно симпатично. Оно мне нравится, потому что они все-таки вещи называют своими именами.

Есть ли напряжение между Украиной и Польшей

Владимир Зеленский и Анджей Дуда вскоре должны встретиться на фоне напряженности между Украиной и Польшей из-за решения Варшавы по поводу украинского зерна. Есть ли это напряжение, как нам его воспринимать?

Польша для нас – абсолютный стратегический партнер, "абсолютный" в прямом смысле этого слова. Через Польшу мы получаем все. Кроме того, что у нас есть оружие, помощь разного типа и тому подобное, Польша крайне активна дипломатически, информационно, проукраински настроена. То есть, они все для нас делают.

Ни сегодня, ни вчера – нет никакого напряжения. И не будет до конца войны никакого напряжения.

Берем вторую составляющую – экономическую. Безусловно, любые страны имеют свои национальные экономические интересы, потому что они должны удовлетворять социальные, финансовые потребности, бизнес-потребности своего населения. Польша тоже.

Все, что касается, например, зерна или других продуктов сельскохозяйственной отрасли, должно проговариваться и на уровне Кабинетов Министров, учитывая, что в Польше есть лобби определенные. Но все эти лобби политически и идеологически поддерживают Украину и готовы все делать, чтобы мы выиграли эту войну, оказывать нам любую помощь.



Владимир Зеленский и Анджей Дуда / Getty Images

Все, что касается экономики – это как раз вопрос дискуссий на разных уровнях. То есть у нас есть свои интересы, потому что нам уничтожили, например, возможность транспортировать зерно через акваторию Черного моря. Мы ищем любые возможности, чтобы увеличить транзиты по другим маршрутам, в том числе сухопутным через Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию, Словакию.

Эти страны защищают свои экономические пространства. Безусловно, это вопрос дискуссий. Я считаю, что между господином Дудой и господином Зеленским близкие, уже дружеские отношения. Всё это можно будет спокойно отработать, проговорить, акценты правильно расставить.

Но не забываем, что в Польше идет сейчас избирательная гонка – это политические элементы. Также не забываем, что Польша – партнер Украины, который будет с нами до конца войны в максимально искренних отношениях.

И не забываем, что есть переговорные площадки на разных уровнях, не только на президентском: на уровне премьеров, соответствующих отраслевых министров и других коммуникаторов, которые могут спокойно обсуждать эти вопросы. Не обращайте внимания на это.

Все то, что мы с вами видим в информационном пространстве, что кто-то пытается сказать, что между нами есть какие-то напряженные отношения, это не так. Это как раз и хочется кому-то масштабировать, вы понимаете, о ком я говорю, потому что нужно создать преграды для коридоров обеспечения военной помощи Украине.

Доминирование России в Черном море закончилось

С начала полномасштабной войны Украина фактически, не имея флота, успешно давала отпор в море. Мы видели, куда отправился крейсер "Москва", мы видим сейчас "Минск" и еще несколько судов, присоединившихся к "подводному Черноморскому флоту". Что будет следующим этапом? Дойдем ли мы до того, чтобы украинский флот восстанавливать, будет ли что-то после F-16 и дальнобойных ракет?

Следующим должно быть всегда количество и скорость. Вот если мы наконец будем иметь авиационный компонент, а к нему будут дальнобойные ракеты, говорится об ATACMS или о Taurus – более 500 километров, это будет означать существенный перелом ситуации вообще в войне.

Но всегда будет стоять вопрос количества, потому что если вам дали 10 ракет или 10 самолетов, это несущественно влияет, равно как 10 танков не оказывают существенного влияния на ход событий на линии фронта.

Если у вас 100 самолетов или 100 ракет ежемесячно, это абсолютно обнуляет российскую логистическую инфраструктуру. Если у вас 50 самолетов F-16, это существенно ограничивает возможность России использовать тактическую авиацию и вертолеты по линии фронта и полностью обнуляет систему обороны России. То есть мы с вами должны говорить исключительно о количестве и скорости. Вот ключевые элементы и сегодня, и завтра.

Относительно акватории Черного моря. Сегодня уже все это признают, но еще не готовы об этом публично говорить, что нет больше никакого военного доминирования России в акватории Черного моря. Все, эта эра кончилась.

Если бы у нас увеличилось, а оно будет увеличиваться, количество беспилотной аппаратуры, морских дронов, то Россия сможет активно работать своим Черноморским флотом в акватории исключительно Новороссийского гарнизона, где-то там в бухте Новороссийска.

После того, как Россия разорвала зерновое соглашение, Украина показала, что она не позволит России доминировать. И у нас есть соответствующие инструменты, которые шокируют не только Россию, потому что при увеличении количества они по сути обнуляют транзитные возможности для России.

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Кроме того, Россия использует сегодня единственный формат оружия, которое, к сожалению, эффективно в какой-то степени, но у нас его нет. Это ракеты с дальностью 1000 – 3000 километров, те же "Калибры". Россия сегодня, проигрывая войну в акватории Черного моря, наносит издалека удары по зерновой, портовой инфраструктуре Украины.

Следовательно, нужно решать эти вопросы. Как это делать? Уничтожать и еще раз уничтожать любые ракетоносители России. А не с кем-то говорить или что-то просить у России. Еще будут уничтожены 2 – 4 ракетоносителя и на этом, впринципе, Россия окончательно потеряет себя в акватории Черного моря.