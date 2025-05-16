В кулуарах есть разговоры о продолжении переговоров в Стамбуле, – журналистка 24 Канала

Переговоры представителей России и Украины продолжались 2 часа и уже закончились. Однако стороны заявили о возможности новых встреч, именно это сейчас активно обсуждает общественность.

Ведущая 24 Канала Андриана Кучер рассказала, что пока эта информация не подтверждена. Так же трудно сказать, поехали ли российские пропагандисты в аэропорт, или все-таки остаются в Стамбуле.

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Чего ожидать дальше

"Идут разговоры в кулуарах о том, что вроде бы новая встреча или новый переговорный процесс может возобновиться даже сегодня (16 мая – 24 Канал). Однако, сейчас это выглядит маловероятным, учитывая поведение российской делегации", – отметила Андриана Кучер.

Кроме этого состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским, а также лидерами "коалиции желающих" с Дональдом Трампом. Это произошло на полях саммита европейских лидеров, который продолжается в Албании.

Накануне из Турции вылетела делегация во главе с Владимиром Зеленским. Вместе с ним отправилась турецкая делегация во главе с Реджепом Эрдоганом. Этот саммит важен, поскольку там очень много внимания обращено на дополнительное давление на Россию,

– подчеркнула Андриана Кучер.

Этот саммит неформально является продолжением той дипломатической линии, которая началась в Турции 15 мая. Пока официальных результатов или итогов нет.

В Албании много говорили о возможности новых санкций против России. Голосование состоится 20 мая на заседании Европейского Совета, когда наши партнеры по ЕС должны обсудить новый пакет ограничений против россиян.

Относительно возможного продолжения переговоров информации мало, однако это обсуждают в кулуарах. Учитывая провокацию, которую устроили российские пропагандисты перед дворцом Долмабахче, где должен был происходить пресс-подход министра обороны Рустема Умерова, украинских и иностранных журналистов отвели от них дальше. Поэтому сложно сказать, остаются ли россияне в Стамбуле или уже покинули город