В Купянске возросло количество жертв: погибшие были работницами городской администрации

Оккупанты утром 25 апреля атаковали двумя ракетами С-300 город Купянск на Харьковщине. К сожалению, есть погибшие.

Россия попала ракетами в здание краеведческого музея. Там размещалось городское управление культуры, молодежи и спорта, сообщает 24 Канал.

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Что известно о последствиях атаки

По состоянию на 14:00 известно о двух погибших местных жительницах. Добавим, что ранее сообщалось, что одна из женщин – работница музея. Вскоре исполняющий обязанности начальника Купянского РВА Андрей Канашевич сообщил, что обе погибшие работали в городской администрации.

Около 10 человек получили ранения, 6 из них были госпитализированы. Сейчас идет поисково-спасательная операция, под завалами еще могут оставаться люди. На месте происшествия работают все соответствующие службы.

Впоследствии эту информацию подтвердил и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он еще раз призвал всех харьковчан и жителей области не игнорировать сигналы тревоги.

Заместитель начальника Купянского райотдела полиции Игорь Лаптев сообщил корреспондентке 24 Канала, что в краеведческом музее находились гражданские люди. В общей сложности было 2 попадания: один, непосредственно, в здание, другой – в землю.

Спасатели разбирают завалы: смотрите видео

Добавим, что 22 апреля оккупанты также обстреляли Харьковщину. В результате возник пожар. В Харьковской ОВА заявили, что зафиксировали всего 5 прилетов как в городе, так и в Харьковской области. В Новобаварском районе города из-за ракетных обстрелов возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры.

Оккупанты атаковали Купянск / Фото 24 Канал, Офис генпрокурора, Суспильне

Реакция Зеленского

На обстрелы Купянска уже отреагировал и глава государства Владимир Зеленский. Он отметил, что страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас полностью. Также Зеленский показал видео с последствиями ракетных обстрелов.

"Страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас полностью: нашу историю, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварскими методами убивая украинцев. Не имеем права об этом забывать ни на секунду. Должны и будем отвечать!", – написал глава государства.

Президент подчеркнул, что ответственные за военные преступления точно будут безжалостно наказаны.