В Курдюмовке Донецкой области установили флаг Украины: зрелищное видео
24 августа 2024, 13:17Читати новину українською
Источник:Госпогранслужба
Над Курдюмовкой, что в Донецкой области, сегодня, 24 августа пограничники установили флаг Украины.
Пограничная аэроразведка установила государственный флаг с помощью FPV-дрона. Этот момент военные зафиксировали на видео.
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"Над Курдюмовкой взвился сине-желтый флаг", – сообщили пограничники.
Добавляют, что установить флаг удалось с помощью FPV-дрона на одной из электроопор.
При этом на кадрах видно, что военные сделали торжественно, зажгли дымовые шашки в символических сине-желтых цветах.
Флаг Украины взвился над Курдюмовкой: видео