В Курске снова сработало "пе-ве-о": "тревожно" на аэродроме "Халино"

В Курске в который раз за сутки россияне заявляют о работе "пе-ве-о". Вероятно, взрывы прогремели вблизи аэродрома "Халино".

Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Традиционно пропагандисты обвиняют во всем Украину, передает 24 Канал.

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В Курске снова "тревожно"

Около 20:30 в Курске в который раз за сутки раздались взрывы. Российские пропагандисты утверждают, что в городе сработала "пе-ве-о", якобы сбившая "украинский беспилотник".

"24 сентября около 20:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью", – заявило российское минобороны.

Между тем, в сети россияне сочувствуют событиям, произошедшим на аэродроме "Халино". Что именно случилось – в сети не сообщают.



"Что-то" произошло в "Халино" / Скриншот

В Курске – "день хлопка"