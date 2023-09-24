В Курске снова сработало "пе-ве-о": "тревожно" на аэродроме "Халино"
В Курске в который раз за сутки россияне заявляют о работе "пе-ве-о". Вероятно, взрывы прогремели вблизи аэродрома "Халино".
Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Традиционно пропагандисты обвиняют во всем Украину, передает 24 Канал.
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В Курске снова "тревожно"
Около 20:30 в Курске в который раз за сутки раздались взрывы. Российские пропагандисты утверждают, что в городе сработала "пе-ве-о", якобы сбившая "украинский беспилотник".
"24 сентября около 20:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью", – заявило российское минобороны.
Между тем, в сети россияне сочувствуют событиям, произошедшим на аэродроме "Халино". Что именно случилось – в сети не сообщают.
"Что-то" произошло в "Халино" / Скриншот
В Курске – "день хлопка"
- В Курске 24 сентября не прекращаются взрывы. С утра в российском городе "цветет хлопок". Утром в сети сообщили, что беспилотник попал в админздание в городе. Как оказалось, это было здание регионального управления ФСБ. К слову, источники 24 Канала в ГУР МО подтвердили, что атаковал Курск украинский беспилотник.
- Через несколько часов в городе снова раздались взрывы. После прилета в небо взвился густой столб дыма. В разведке позже снова подтвердили, что Курск атаковал украинский беспилотник. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод.
- Более того, в разведке сообщили, что "тревожно" было не только в Курске, но и в Московской и Калужской областях. Как оказалось, в ночь на 24 сентября неизвестные диверсанты отличились удачными действиями в Московской и Калужской областях, уничтожив технику россиян в военных городках. Так, в России "самоликвидировался" топливозаправщик и 4 единицы автомобильной техники с прицепами. Естественно, оккупанты никак не комментируют эти потери.