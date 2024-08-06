Россия не контролирует границу и проваливает оборону, – Центр противодействия дезинформации СНБО

Россия на самом деле уже не контролирует границу в Курской области. Хотя российские военные еще дезинформируют россиян.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко написал, что российские корреспонденты говорят неправду о ситуации в Курской области. Также власти вражеского региона заявили только о попытке прорыва границы в Курской области, однако не рассказывали, что там происходит на самом деле.

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Что происходит на Курщине

Российские военкоры врут о контролируемости ситуации на Курщине. Россия не контролирует границу,

– заявил Коваленко.

По его словам, будет много новостей из Курской области.

Перед этим руководитель Центра противодействия дезинформации объяснял, что группировка армии России "Север" проваливала оборону.

Кстати, Россия 6 августа заявила, что якобы украинской военные прорвали границу россиян в Курской области. Российская пропаганда писала, что якобы бои идут на границе.

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В российских пабликах заявляли, что ВСУ движутся в сторону Гончаровки Суджанского района на технике. Мол, они смогли завести несколько единиц бронетехники на территорию России и обстреливают город Суджа.

Где именно произошел прорыв границы – смотрите на карте.