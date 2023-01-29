В Курскую область России в очередной раз пришло "Бавовнятко"

В разных городах России все чаще раздаются взрывы. В очередной раз последствия ими же развязанной войны россияне ощутили в Курской области.

Так, в конце января под минометный обстрел попал населённый пункт Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт, пишет 24 Канал.

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12 прилетов в области

По словам чиновника, россияне смогли насчитать 12 прилетов, в результате которых пострадавших нет. Однако повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без света остались по меньшей мере два населенных пункта.

Около 13:00 на месте обрывов работали аварийные бригады, поэтому губернатор заверил, что в ближайшее время энергоснабжение будет возобновлено. Также он, конечно, обвинил во всем Вооруженные Силы Украины.

Что интересно, сообщил губернатор Курской области о взрывах около 13:10, однако спустя почти два часа в сети не зафиксировано ни фото и видеодоказательств, ни комментариев местных жителей. Также в комментариях российских СМИ граждане страны-агрессора удивляются, как вообще такие обстрелы возможны. Если свести к одному вопросу, звучит он так: "А где ПВО"?

Россиянам не нравятся взрывы под собственными окнами

Интересно, что радуясь террору России в Украине, сами граждане страны-террористки не в восторге от взрывов на собственной территории. Остро это ощущают, например, жители Белгородской области, где хлопок цветет регулярно.

Однако терпеть это россиянам надоедает, поэтому они записывают видеообращения к своему царю. Хотя вряд ли он когда-нибудь их увидит, а если и попадут они ему на глаза, то, скорее всего, он проигнорирует. Так, одно из таких видео обнародовала жительница города Шебекино в Белгородской области.

В нем женщина пожаловалась, что ее город каждую ночь бомбят, а ведь они не "Донецк или Луганск", поэтому с ними так нельзя. Также она цинично подчеркнула, что российские дети боятся обстрелов.

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