ВСУ выполняют на Курщине 2 задачи: как это помогает нашим силам на других горячих направлениях

Украина, по данным западных СМИ, потеряла около 50% территорий, которые контролировала в Курской области. Россия якобы на этом участке фронта имеет преимущество во всем. В то же время ВСУ продолжают выполнять поставленные командованием задачи на этом направлении.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан, отметив, что не корректно говорить о якобы потерянной украинскими силами территории в Курской области. Украина осуществляет там действия, которые соответствуют определенному плану.

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70 тысяч россиян не появились на других направлениях

"Перед украинскими военными не стояла задача захвата российской территории и сейчас не стоит. Первая задача, которая там выполняется, – создание буферной демилитаризованной зоны", – объяснил военный эксперт.

Россияне, по его словам, еще добавили денацификацию – только уже их. Ведь они сами ликвидируют всю инфраструктуру в этой зоне авиационными бомбами, артиллерией и дальнобойными средствами поражения.

Эта буферная зона на глубину примерно 30 километров создается усилиями обеих армий. А дальше – принятие решения о передвижении вдоль линии границы и образования трансграничной области со стороны России, начиная от Беларуси и заканчивая рекой Оскол,

– пояснил он.

Важно! Главнокомандующий Александр Сырский заявил 17 декабря, что россияне в значительной степени активизировались на территории Курской области, где они уже "третьи сутки" наступают. По его словам, они привлекают в боях подразделения армии КНДР, которые несут большие потери.

Также в Курской области выполняется вторая задача. Россияне там увеличили плотность войск и проводят наступательные действия – это и была цель ВСУ, когда они заходили на Курщину.

Нужно было заставить российское военно-политическое руководство перебросить на это направление десятки тысяч военных, которые не должны были попасть на Восточный фронт или были оттуда сняты,

– отметил полковник ВСУ в запасе.

Сейчас украинские войска, по его словам, связали боями на Курщине более 50 тысяч оккупантов и 20 тысяч уже отминусовали. Эти 70 тысяч россиян не появились на Донецком фронте, а это означает, что украинские силы смогли сдержать врага в районе Покровска, Курахово и Великой Новоселки. В противном случае оккупанты уже были бы в Павлограде.

Зависит от решения России

"Далее это направление украинское командование может усилить резервами, которые, по мнению россиян могли наступать на Брянщину. И уже с Курщины они могут пойти в Брянскую или Белгородскую области – опять же вдоль границы, которая протянулась на 600 километров", – предположил он.

Важно, чтобы там была создана зона безопасности, где бы не было никаких военных объектов.

Все будет зависеть от решения, которое примет Россия. Если она остановит наступление на Востоке и перебросят 50 тысяч резервов на Курщину, тогда ВСУ могут отойти на Белгородщину или на территорию Украины. Однако это также будет выполнение нашей задачи,

– подчеркнул Роман Свитан.

Напомним, что военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов сообщил об ожесточенных боях, продолжающихся на Курщине, которых не было за все время войны. Россияне, по его словам, перебросили в Курскую область, предположительно, 76 десантно-штурмовую дивизию с Запорожского направления, которая ранее воевала на Херсонщине.