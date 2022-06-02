В Литве собрали деньги на Bayraktar для ВСУ: Турция согласилась отдать бесплатно

Литовцы собрали деньги на Bayraktar для вооруженных сил Украины. Однако покупать его не придется, ведь Турция согласилась отдать беспилотник бесплатно.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в своем твиттере поблагодарил Турцию и назвал ее решение удивительным. В то же время, он рассказал, на что пойдут собранные на Bayraktar деньги.

Деньги собрали за 3 дня: в Литве уже подписали соглашение о Bayraktar для ВСУ

"Это невероятно, но Турция только согласилась отдать Bayraktar, на который Литва собирала деньги, бесплатно. Это удивительно! На собранные деньги мы приобретем необходимые боеприпасы для Bayraktar, а остальные деньги также пойдут в поддержку Украины", - написал Арвидас Анушаускас.

Деньги на Bayraktar от Литвы

Еще 25 мая литовский телеведущий Андрюс Тапинас объявил о старте кампании по сбору денег на Bayraktar для вооруженных сил Украины. Конечной целью было 5 миллионов евро. Собрать всю необходимую сумму ему удалось за 3 дня – даже больше 5 миллионов.

Телеведущий сразу же сообщил, что закупку Bayraktar TB2 согласовал с Министерствами обороны Литвы и Турции, а также с производителем беспилотников.

Обратите внимание, что проект Андрюса Тапинаса Laisvės TV в рамках кампании по сбору денег уже пожертвовал Украине 62 тысячи евро.

За 3 дня литовский ведущий собрал всю сумму на Bayraktar для ВСУ

Вскоре после того, как сбор денег на беспилотник совершился, министр обороны Литвы сообщил о подписании соглашения с президентом турецкого оборонного агентства о сотрудничестве с Министерством национальной обороны Литвы.

Оружие для Украины: последние новости

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В то же время, Германия решила поставлять Украине современную систему ПВО. Согласно информации СМИ страны, речь идет о зенитном ракетном комплексе IRIS-T. Канцлер Олаф Шольц отметил, что посредством соответствующих систем Украина сможет "защитить большой город от российских воздушных атак".

Не прекращается мощная помощь от Польши. Страна передает Вооруженным Силам Украины самоходные гаубицы AHS Krab. Соответствующим оружием уже научили пользоваться 100 украинскими военными.

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