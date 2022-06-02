В Литве собрали деньги на Bayraktar для ВСУ: Турция согласилась отдать бесплатно

2 июня 2022 , 15:30
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твиттер Арвидаса Анушаускаса

Литовцы собрали деньги на Bayraktar для вооруженных сил Украины. Однако покупать его не придется, ведь Турция согласилась отдать беспилотник бесплатно.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в своем твиттере поблагодарил Турцию и назвал ее решение удивительным. В то же время, он рассказал, на что пойдут собранные на Bayraktar деньги.

Деньги собрали за 3 дня: в Литве уже подписали соглашение о Bayraktar для ВСУ

"Это невероятно, но Турция только согласилась отдать Bayraktar, на который Литва собирала деньги, бесплатно. Это удивительно! На собранные деньги мы приобретем необходимые боеприпасы для Bayraktar, а остальные деньги также пойдут в поддержку Украины", - написал Арвидас Анушаускас.

Деньги на Bayraktar от Литвы

Еще 25 мая литовский телеведущий Андрюс Тапинас объявил о старте кампании по сбору денег на Bayraktar для вооруженных сил Украины. Конечной целью было 5 миллионов евро. Собрать всю необходимую сумму ему удалось за 3 дня – даже больше 5 миллионов.

Телеведущий сразу же сообщил, что закупку Bayraktar TB2 согласовал с Министерствами обороны Литвы и Турции, а также с производителем беспилотников.

Обратите внимание, что проект Андрюса Тапинаса Laisvės TV в рамках кампании по сбору денег уже пожертвовал Украине 62 тысячи евро.

За 3 дня литовский ведущий собрал всю сумму на Bayraktar для ВСУ

Вскоре после того, как сбор денег на беспилотник совершился, министр обороны Литвы сообщил о подписании соглашения с президентом турецкого оборонного агентства о сотрудничестве с Министерством национальной обороны Литвы.

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Автор: Жанна Клименко