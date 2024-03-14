Россияне жалуются на обстрел их полигона в Луганской области: есть ликвидированные
Российская армия никогда не будет чувствовать себя "по-домашнему" и "как дома" на временно оккупированной территории нашего государства. На этот раз прилетело по оккупантам в Луганской области.
В частности, в результате атаки на российский полигон есть погибшие и раненые среди солдат. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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В Луганской области произошел прилет по полигону оккупантов
Российские журналисты сообщили, что, по предварительным данным, 3 неустановленные ракеты (предположительно, HIMARS) атаковали военный полигон в районе временно оккупированного села Трехизбенка Луганской области утром 13 марта.
По россиянам ударили на территории временно оккупированной Луганской области / Фото из российских телеграм-каналов
Россияне утверждают, что в результате атаки погибли по меньшей мере 10 военнослужащих оккупантов. Сейчас точное количество "двухсотых" и "трехсотых" после атаки по полигону во временно оккупированной Луганской области – неизвестно.
У россиян огромные потери на фронте
- В Генштабе ВСУ в последнем отчете 14 марта сообщили, что российская армия за предыдущие сутки потеряла еще 970 единиц личного состава. Таким образом общее количество потерь с момента полномасштабного вторжения российской армии в нашу страну составило 427 840 человек.
- Кроме того, на фронте враг потерял еще 5 танков, 17 боевых бронированных машин и 11 артиллерийских систем. Более того, россияне остались без 2 средств противовоздушной обороны, 27 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 9 единиц специальной техники.
- Генштаб также сообщили, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено одну ракету.
- Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава противника.
- До этого в Ивановской области 12 марта разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как пишут в российских СМИ, на борту было 16 человек – все они погибли на месте.
- По предварительной информации, причиной падения стала техническая неисправность. Россияне также писали, что самолет пытался вернуться в аэропорт, с которого взлетел, но в конце концов не смог.